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Переменная облачность, без осадков: погода в Абхазии 19 мая
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14:00, 18 Мая 2020
Температура морской воды + 17°С.
Сухум. 18 мая. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, во вторник территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием восточной периферии антициклона с Северной Европы. Ожидается переменная облачность, без осадков.
Атмосферное давление – высокое,766 мм р.с.
Ветер слабый и умеренный - 1- 6 м/с.
Температура воздуха ночью + 9 +14°С, днем +18 +23°С.
Температура морской воды + 17°С.
В столице - переменная облачность, без осадков.
Температура воздуха ночью +14°С, днем +22°С.
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