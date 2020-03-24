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Передвижение граждан между Галским и Очамчырским районами приостановлено

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22:04, 30 Марта 2020
Передвижение граждан между Галским и Очамчырским районами приостановлено
МВД поручено установить срочный милицейский кордон на стационарном пункте госавтоинспекции "Канал" .

Сухум. 30 марта. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия, Премьер-министр Валерий Бганба поручил руководству Министерства внутренних дел установить срочный милицейский кордон на стационарном пункте госавтоинспекции "Канал" с целью предотвращения передвижения граждан между Галским и Очамчырским районами. 

Силами структурных подразделений МВД на участке дороги с 21:00 часа наряд выполняет поручение.

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