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Пациент, скончавшийся в Республиканской больнице, был инвалидом с детства, с хроническими заболеваниями
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14:07, 8 Апреля 2020
Оперштаб дал пояснения по поводу случая с летальным исходом в Республиканской больнице.
Сухум. 8 апреля. Апсныпресс. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции прокомментировал случай с летальным исходом в Республиканской больнице.
В сообщении говорится: «В ночь с 7 на 8 апреля 2020 года, в 00:10, в ГУ МЗ «Республиканская больница» поступил гражданин РА, 2005 года рождения. Пациент был доставлен в лечебно-профилактическое учреждение в крайне тяжелом состоянии, с явлениями полиорганной недостаточности и сразу был госпитализирован в реанимационное отделение больницы, где, несмотря на проводимую в течение часа экстренную терапию, к сожалению, скончался».
Оперштаб поясняет: «Ранее, 3 апреля 2020 г., пациент был доставлен в Детскую республиканскую больницу с предварительным диагнозом «кишечная инфекция» без признаков ОРВИ. Состояние пациента было стабилизировано, и 5 апреля он был отправлен на амбулаторное лечение под наблюдение участкового педиатра. Следует отметить, что данный пациент был инвалидом с детства, с хроническими заболеваниями, длительное время находился на постельном режиме».
Подчеркивается, что, учитывая эпидобстановку в стране, у пациента был взят анализ на COVID-19. О результатах анализа будет сообщено по их получению.
Сухум. 8 апреля. Апсныпресс. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции прокомментировал случай с летальным исходом в Республиканской больнице.
В сообщении говорится: «В ночь с 7 на 8 апреля 2020 года, в 00:10, в ГУ МЗ «Республиканская больница» поступил гражданин РА, 2005 года рождения. Пациент был доставлен в лечебно-профилактическое учреждение в крайне тяжелом состоянии, с явлениями полиорганной недостаточности и сразу был госпитализирован в реанимационное отделение больницы, где, несмотря на проводимую в течение часа экстренную терапию, к сожалению, скончался».
Оперштаб поясняет: «Ранее, 3 апреля 2020 г., пациент был доставлен в Детскую республиканскую больницу с предварительным диагнозом «кишечная инфекция» без признаков ОРВИ. Состояние пациента было стабилизировано, и 5 апреля он был отправлен на амбулаторное лечение под наблюдение участкового педиатра. Следует отметить, что данный пациент был инвалидом с детства, с хроническими заболеваниями, длительное время находился на постельном режиме».
Подчеркивается, что, учитывая эпидобстановку в стране, у пациента был взят анализ на COVID-19. О результатах анализа будет сообщено по их получению.
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