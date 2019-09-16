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Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл направил поздравительный адрес Раулю Хаджимба в связи с его переизбранием на пост Президента Абхазии
16:08, 16 Сентября 2019
Патриарх Московский и Всея Руси выразил надежду, что Рауль Хаджимба, как и прежде, будет уделять значительное внимание сбережению христианских традиций, укреплению консолидации и согласия в обществе.
Сухум. 16 сентября. Апсныпресс. Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл направил поздравительный адрес Президенту Республики Абхазия Раулю Хаджимба по случаю его переизбрания на пост Президента.
В тексте поздравления говорится:
«Уважаемый Рауль Джумкович!
Примите сердечные поздравления в связи с переизбранием Вас на ответственный пост Президента Республики Абхазия.
Граждане Абхазии связывают с Вами надежды на повышение уровня своей жизни, позитивные изменения в социальной и экономической сферах, сохранение богатого исторического и культурного наследия страны.
Надеюсь, что в своей дальнейшей деятельности Вы, как и прежде, будете уделять значительное внимание сбережению христианских традиций, духовно-нравственному и патриотическому воспитанию современников, укреплению консолидации и согласия в обществе.
Желаю Вам доброго здравия, щедрой помощи Божией и успехов в трудах, а всему народу Абхазии – благополучия и мира».
Сухум. 16 сентября. Апсныпресс. Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл направил поздравительный адрес Президенту Республики Абхазия Раулю Хаджимба по случаю его переизбрания на пост Президента.
В тексте поздравления говорится:
«Уважаемый Рауль Джумкович!
Примите сердечные поздравления в связи с переизбранием Вас на ответственный пост Президента Республики Абхазия.
Граждане Абхазии связывают с Вами надежды на повышение уровня своей жизни, позитивные изменения в социальной и экономической сферах, сохранение богатого исторического и культурного наследия страны.
Надеюсь, что в своей дальнейшей деятельности Вы, как и прежде, будете уделять значительное внимание сбережению христианских традиций, духовно-нравственному и патриотическому воспитанию современников, укреплению консолидации и согласия в обществе.
Желаю Вам доброго здравия, щедрой помощи Божией и успехов в трудах, а всему народу Абхазии – благополучия и мира».
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