Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл направил поздравительный адрес Раулю Хаджимба в связи с его переизбранием на пост Президента Абхазии

Патриарх Московский и Всея Руси выразил надежду, что Рауль Хаджимба, как и прежде, будет уделять значительное внимание сбережению христианских традиций, укреплению консолидации и согласия в обществе.



Сухум. 16 сентября. Апсныпресс. Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл направил поздравительный адрес Президенту Республики Абхазия Раулю Хаджимба по случаю его переизбрания на пост Президента.



В тексте поздравления говорится:



«Уважаемый Рауль Джумкович!



Примите сердечные поздравления в связи с переизбранием Вас на ответственный пост Президента Республики Абхазия.



Граждане Абхазии связывают с Вами надежды на повышение уровня своей жизни, позитивные изменения в социальной и экономической сферах, сохранение богатого исторического и культурного наследия страны.



Надеюсь, что в своей дальнейшей деятельности Вы, как и прежде, будете уделять значительное внимание сбережению христианских традиций, духовно-нравственному и патриотическому воспитанию современников, укреплению консолидации и согласия в обществе.



Желаю Вам доброго здравия, щедрой помощи Божией и успехов в трудах, а всему народу Абхазии – благополучия и мира».





