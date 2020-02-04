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Партия «Акзаара» выдвинула Леонида Дзапшба кандидатом в Президенты Абхазии
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16:57, 11 Февраля 2020
На пост вице-президента выдвинута кандидатура Виктора Хашба.
Сухум. 11 февраля. Апсныпресс. Дмитрий Басария. На состоявшемся съезде Республиканской политической партии «Акзаара» было принято решение выдвинуть на предстоящих выборах кандидатуру председателя партии Леонида Дзапшба на пост Президента Абхазии и на пост вице-президента – кандидатуру Виктора Хашба.
Открывая мероприятие, Виктор Хашба рассказал о политической программе Леонида Дзапшба.
Среди прочего, по словам Хашба политическая программа Леонида Дзапшба провозглашает восстановление потерянной самобытности на основе «Апсуара», создание национальной идеи, недопущение каких-либо взаимоотношений с грузинской стороной без предварительного заключения мира, подъем уровня жизни населения за счет искоренения коррупции и выстраивания правильной социальной политики в области кредитования малого и среднего бизнеса, подъем нравственности на основе поддержки государством религиозных конфессий, усиление государственной поддержки абхазского языка, воспитание молодежи в духе патриотизма и здорового образа жизни, развитие транспортной инфраструктуры (железнодорожных, автомобильных и авиасообщений), искоренение преступности, поддержку сельского хозяйства за счет поощрения экспорта и кредитования предпринимателей, увеличение роли Совета старейшин, создание благоприятных условий для инвалидов и ветеранов войны, подготовку высококвалифицированных кадров во всех необходимых областях, формирование правительства народного доверия.
Сухум. 11 февраля. Апсныпресс. Дмитрий Басария. На состоявшемся съезде Республиканской политической партии «Акзаара» было принято решение выдвинуть на предстоящих выборах кандидатуру председателя партии Леонида Дзапшба на пост Президента Абхазии и на пост вице-президента – кандидатуру Виктора Хашба.
Открывая мероприятие, Виктор Хашба рассказал о политической программе Леонида Дзапшба.
Среди прочего, по словам Хашба политическая программа Леонида Дзапшба провозглашает восстановление потерянной самобытности на основе «Апсуара», создание национальной идеи, недопущение каких-либо взаимоотношений с грузинской стороной без предварительного заключения мира, подъем уровня жизни населения за счет искоренения коррупции и выстраивания правильной социальной политики в области кредитования малого и среднего бизнеса, подъем нравственности на основе поддержки государством религиозных конфессий, усиление государственной поддержки абхазского языка, воспитание молодежи в духе патриотизма и здорового образа жизни, развитие транспортной инфраструктуры (железнодорожных, автомобильных и авиасообщений), искоренение преступности, поддержку сельского хозяйства за счет поощрения экспорта и кредитования предпринимателей, увеличение роли Совета старейшин, создание благоприятных условий для инвалидов и ветеранов войны, подготовку высококвалифицированных кадров во всех необходимых областях, формирование правительства народного доверия.
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