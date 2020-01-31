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Парламентская Комиссия считает работу Паспортно-визовой службы неудовлетворительной
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16:05, 6 Февраля 2020
Соответствующее Постановление принято на сессии Народного Собрания – Парламента РА.
Сухум. 6 февраля. Апсныпресс. Лана Цвижба. На сессии Народного Собрания – Парламента РА обсудили Постановление «Об итогах работы депутатской Комиссии по проверке работы Паспортно-визовой службы МВД РА».
Представляя документ, депутат Дмитрий Дбар отметил: «Была выявлена незаконная выдача паспортов РА лицам, чьи дети принимали участие в Отечественной войне народа Абхазии на стороне Грузии, были «мхедрионовцами». Этим уже занимается Генеральная прокуратура. Также, была выявлена подделка подписи экс-вице-президента РА Виталия Габния, продлевались сроки действия паспортов за деньги. Комиссия выявила, что ПВС не работает в должном порядке, например, на местах отсутствовали сотрудники, люди ждали в очередях, не исполнялись судебные решения, неоднократно игнорировались запросы депутатской Комиссии».
Со своей стороны, Генеральный прокурор РА Адгур Агрба проинформировал: «По факту паспортизации четверых человек из материала проверки усматривается, что еще в 2017 году они обращались в Паспортно-визовую службу для приобретения гражданства, и все эти лица получили паспорта. В настоящее время проводится проверка, но она пока не завершена, хотя уже усматриваются признаки преступления. Мы устанавливаем круг должностных лиц, причастных к выдаче паспортов».
Парламентарии приняли решение передать итоги работы Комиссии в МВД РА, считать деятельность ПУ МВД РА неудовлетворительной и рекомендовали министру ВД на время проведения проверки Генеральной прокуратурой РА отстранить от должности начальника Паспортного управления МВД РА Эдуарда Манаргия.
Сухум. 6 февраля. Апсныпресс. Лана Цвижба. На сессии Народного Собрания – Парламента РА обсудили Постановление «Об итогах работы депутатской Комиссии по проверке работы Паспортно-визовой службы МВД РА».
Представляя документ, депутат Дмитрий Дбар отметил: «Была выявлена незаконная выдача паспортов РА лицам, чьи дети принимали участие в Отечественной войне народа Абхазии на стороне Грузии, были «мхедрионовцами». Этим уже занимается Генеральная прокуратура. Также, была выявлена подделка подписи экс-вице-президента РА Виталия Габния, продлевались сроки действия паспортов за деньги. Комиссия выявила, что ПВС не работает в должном порядке, например, на местах отсутствовали сотрудники, люди ждали в очередях, не исполнялись судебные решения, неоднократно игнорировались запросы депутатской Комиссии».
Со своей стороны, Генеральный прокурор РА Адгур Агрба проинформировал: «По факту паспортизации четверых человек из материала проверки усматривается, что еще в 2017 году они обращались в Паспортно-визовую службу для приобретения гражданства, и все эти лица получили паспорта. В настоящее время проводится проверка, но она пока не завершена, хотя уже усматриваются признаки преступления. Мы устанавливаем круг должностных лиц, причастных к выдаче паспортов».
Парламентарии приняли решение передать итоги работы Комиссии в МВД РА, считать деятельность ПУ МВД РА неудовлетворительной и рекомендовали министру ВД на время проведения проверки Генеральной прокуратурой РА отстранить от должности начальника Паспортного управления МВД РА Эдуарда Манаргия.
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