Парламентарии Южной Осетии ратифицировали Соглашение с Абхазией о международном транспортном сообщении

Соглашение было подписано 25 июня текущего года в Сухуме.



Сухум. 5 декабря. Апсныпресс. На проходящем в четверг пятом заседании второй сессии парламента Южной Осетии депутаты единогласно ратифицировали «Соглашение между Правительством Республики Южная Осетия и Правительством Республики Абхазия о международном автомобильном сообщении». Об этом сообщает информационное агентство РЮО «Рес».



Вопрос на рассмотрение вынес глава Комитета по внешней политике и межпарламентским связям Заза Дрияев: «Соглашение регулирует перевозку пассажиров и грузов на международном автомобильном сообщении между Южной Осетией и Абхазией. Транзит через их территории, а также в третьи государства (из третьих государств) автотранспортными средствами, зарегистрированными в Южной Осетии или Абхазии».



Парламентарий отметил, что первые перевозки между обоими государствами станут возможны после принятия Соглашения.



(АП): Соглашение было подписано 25 июня текущего года в Сухуме.



