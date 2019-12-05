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Парламентарии Южной Осетии ратифицировали Соглашение с Абхазией о международном транспортном сообщении
13:36, 5 Декабря 2019
Соглашение было подписано 25 июня текущего года в Сухуме.
Сухум. 5 декабря. Апсныпресс. На проходящем в четверг пятом заседании второй сессии парламента Южной Осетии депутаты единогласно ратифицировали «Соглашение между Правительством Республики Южная Осетия и Правительством Республики Абхазия о международном автомобильном сообщении». Об этом сообщает информационное агентство РЮО «Рес».
Вопрос на рассмотрение вынес глава Комитета по внешней политике и межпарламентским связям Заза Дрияев: «Соглашение регулирует перевозку пассажиров и грузов на международном автомобильном сообщении между Южной Осетией и Абхазией. Транзит через их территории, а также в третьи государства (из третьих государств) автотранспортными средствами, зарегистрированными в Южной Осетии или Абхазии».
Парламентарий отметил, что первые перевозки между обоими государствами станут возможны после принятия Соглашения.
(АП): Соглашение было подписано 25 июня текущего года в Сухуме.
Сухум. 5 декабря. Апсныпресс. На проходящем в четверг пятом заседании второй сессии парламента Южной Осетии депутаты единогласно ратифицировали «Соглашение между Правительством Республики Южная Осетия и Правительством Республики Абхазия о международном автомобильном сообщении». Об этом сообщает информационное агентство РЮО «Рес».
Вопрос на рассмотрение вынес глава Комитета по внешней политике и межпарламентским связям Заза Дрияев: «Соглашение регулирует перевозку пассажиров и грузов на международном автомобильном сообщении между Южной Осетией и Абхазией. Транзит через их территории, а также в третьи государства (из третьих государств) автотранспортными средствами, зарегистрированными в Южной Осетии или Абхазии».
Парламентарий отметил, что первые перевозки между обоими государствами станут возможны после принятия Соглашения.
(АП): Соглашение было подписано 25 июня текущего года в Сухуме.
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