13:01, 13 Мая 2020 119
10:53, 13 Мая 2020 150
20:30, 12 Мая 2020 573
18:58, 12 Мая 2020 646
17:54, 12 Мая 2020 554
17:46, 12 Мая 2020 825
17:38, 12 Мая 2020 749
17:32, 12 Мая 2020 491
16:28, 12 Мая 2020 715
15:13, 12 Мая 2020 376
13:02, 12 Мая 2020 408
12:54, 12 Мая 2020 897
19:07, 11 Мая 2020 1321
15:00, 11 Мая 2020 848
13:57, 11 Мая 2020 804
17:22, 10 Мая 2020 924
18:05, 9 Мая 2020 1214
16:27, 9 Мая 2020 1249
12:21, 9 Мая 2020 619
10:00, 9 Мая 2020 838
09:00, 9 Мая 2020 716
21:19, 8 Мая 2020 1567
20:56, 8 Мая 2020 590
17:53, 8 Мая 2020 595
17:45, 8 Мая 2020 1037
Популярное
08.05.2020 1567
09.05.2020 1249
07.05.2020 1049
08.05.2020 1037
07.05.2020 954
Парламентарии утвердили кандидатуру Оксаны Пилия на должность судьи Верховного суда Абхазии
114
13:01, 13 Мая 2020
На сессии Народного Собрания – Парламента РА утверждено Постановление об избрании на должности судьи Верховного суда Республики Абхазия.
Сухум. 13 мая. Апсныпресс. Лана Цвижба. На сессии Народного Собрания – Парламента РА депутаты 29 голосами «за» утвердили кандидатуру Оксаны Пилия на должность судьи Верховного суда РА.
Сухум. 13 мая. Апсныпресс. Лана Цвижба. На сессии Народного Собрания – Парламента РА депутаты 29 голосами «за» утвердили кандидатуру Оксаны Пилия на должность судьи Верховного суда РА.
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.