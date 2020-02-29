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Парламентарии провели экстренное заседание

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22:16, 2 Марта 2020
Парламентарии провели экстренное заседание
В Парламенте обсудили ухудшение состояния здоровья Аслана Бжания. 

Сухум. 2 марта. Апсныпресс. Тамара Ачба. Депутаты Народного Собрания – Парламента РА собрались на экстренное заседание для обсуждения состояния здоровья кандидата в Президенты РА, депутата Парламента Аслана Бжания и сложившейся в этой связи ситуации на площадках предвыборных кампаний. 

Спикер Валерий Кварчия сообщил последнюю информацию о состоянии кандидата в Президенты: «Аслан Бжания прибыл вчера из Москвы в Сочи и уже должен был отправиться в Абхазию. За то время, что он находился на территории Российской Федерации он чувствовал себя хорошо. Его состояние резко ухудшилось, когда он пересекал абхазскую границу. Было принято решение госпитализировать его в сочинскую больницу. Предварительный диагноз – инсульт. На момент поступления – артериальное давление: 50/20. Врачи ввели его в медикаментозную кому. Дальше Аслана Георгиевича направили в Краснодар». 

Кварчия сообщил, что парламентарии должны утвердить комиссию из 4 человек: «Нужно следить за состоянием здоровья, выяснить, в чем причина, в каком состоянии… и многое другое». 

При этом председатель Комитета по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии и делам ветеранов и инвалидов войны Алхас Джинджолия проинформировал: «Как врач, хочу сказать, что наш Минздрав находится на связи с российскими медиками, все данные оцениваются и отслеживаются». 

Джинджолия отметил, что иногда чрезмерное желание получить информацию мешает и создает путаницу: «Не поймите меня превратно, конечно, необходимо съездить и отправить Тамаза Цахнакия или того, кого он выделит. Это все надо было делать и в первый раз, когда Аслану Бжания стало плохо. Я неоднократно озвучивал предложение о создании структуры, которая бы отслеживала медицинские истории высшего руководства страны. Как депутат и руководитель одного из штабов, хочу сказать, что нас всех пугает и раздражает отсутствие информации. Но главное, не допустить кривотолков в отношении происходящих процессов, нужна открытость и достоверность информации. Может, выводы окажутся не такие, как мы ожидаем. Во врачебной деятельности могут оказаться выводы совершенно непредсказуемые. Давайте все не будем забегать вперед и спешить с выводами». 

По итогам заседания, парламентарии решили отложить создание парламентской комиссии на вторник, 3 марта.

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