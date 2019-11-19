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Парламентарии продолжают обсуждение НДС
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16:53, 22 Ноября 2019
В Народном Собрании – Парламенте РА поправки в соответствующие законопроекты обсудили на расширенном заседании профильного Комитета.
Сухум. 22 ноября. Апсныпресс. В Народном Собрании – Парламенте РА на расширенном заседании Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам депутаты обсудили законопроект «Об упрощенной системе налогообложения» и о внесении изменений в Закон «О налоге на добавленную стоимость».
Приглашенные к дебатам представители Правительства РА и заинтересованного бизнес-сообщества поставили перед парламентариями ряд вопросов, которые, по их мнению, должны быть учтены в законопроектах.
Так, вице-президент ТПП Астамур Гагулия отметил, что предпринимателям нужно предоставить возможность выбора: «Чтобы предприниматели могли выбрать отсрочку уплаты налоговых платежей – 2 месяца без выплаты процентов или до 6 месяцев с выплатой процентов. В чем суть? Происходит вымывание оборотных средств на уплату НДС, то есть, с момента начисления таможенных платежей деньги уже не принадлежат предпринимателю, это – финансы государства. А ведь это те же самые кредитные средства, которыми наши банки не могут нас обеспечить. Поэтому, если участник внешнеэкономической деятельности входит в реестр надежных экспортёров или импортёров, то государство могло бы давать определенные отсрочки по выплате НДС».
Министр по налогам и сборам Даур Курмазия обратил внимание на необходимость упрощения администрирования налогов: «У нас в результате законодательных изменений появится 8 налогооблагаемых баз. Ни о какой простоте администрирования речи быть не может! Усложняется как администрирование со стороны налоговых органов, так и внешний контроль. Нужны поправки, которые могут снять большую часть вопросов, связанных с изменениями в Закон «Об НДС». Прежде всего, это само введение упрощенной системы налогообложения, которое предполагает обязательное применение контрольно-кассовой техники. Мы готовы к внедрению такой системы налогообложения, но нужны и изменения в интересах малого и среднего бизнеса».
Министр экономики РА Адгур Ардзинба отметил, что полностью поддерживает законопроект «Об упрощенной системе налогообложения»: «Он разработан достаточно давно, был актуален тогда и сейчас. Законопроект позволит упростить, в первую очередь, жизнь нашим предпринимателям. Предлагается одна единая ставка налога, это облегчит отчётность, исчисление и администрирование».
Председатель парламентского Комитета Натали Смыр пояснила цели внесения изменений в Закон «Об НДС»: «Это, во-первых, применение дифференцированного подхода в определении ставок НДС – 0%, 3%, 7%, 10%. Во-вторых, отказ от практики использования перечней и списков товаров. Потому что на сегодняшний день перечень товаров, которые не облагаются НДС, огромен. И в-третьих – установление отсрочки таможенных платежей до 2 месяцев. А также, внедрение механизма вычета сумм НДС и совершенствование порядка применения налоговых вычетов».
Кроме того, на заседании обсудили упорядочение ставок НДС на медикаменты и аптечные товары, которые не являются лекарствами, но на сегодняшний день облагаются НДС по ставке 10%.
Генеральный директор компании «Вина и воды Абхазии» Николай Ачба призвал законодателей поставить всех предпринимателей в равные условия, решить проблему с возвратом НДС при экспорте и налогообложением на ввозимое оборудование.
Подытоживая заседание, Натали Смыр отметила: «Сегодня мы приняли консенсусные решения, будем тесно взаимодействовать с рабочей группой Кабинета Министров, а также, учтем замечания, которые здесь прозвучали. Все это найдет отражение в поправках к Закону».
Сухум. 22 ноября. Апсныпресс. В Народном Собрании – Парламенте РА на расширенном заседании Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам депутаты обсудили законопроект «Об упрощенной системе налогообложения» и о внесении изменений в Закон «О налоге на добавленную стоимость».
Приглашенные к дебатам представители Правительства РА и заинтересованного бизнес-сообщества поставили перед парламентариями ряд вопросов, которые, по их мнению, должны быть учтены в законопроектах.
Так, вице-президент ТПП Астамур Гагулия отметил, что предпринимателям нужно предоставить возможность выбора: «Чтобы предприниматели могли выбрать отсрочку уплаты налоговых платежей – 2 месяца без выплаты процентов или до 6 месяцев с выплатой процентов. В чем суть? Происходит вымывание оборотных средств на уплату НДС, то есть, с момента начисления таможенных платежей деньги уже не принадлежат предпринимателю, это – финансы государства. А ведь это те же самые кредитные средства, которыми наши банки не могут нас обеспечить. Поэтому, если участник внешнеэкономической деятельности входит в реестр надежных экспортёров или импортёров, то государство могло бы давать определенные отсрочки по выплате НДС».
Министр по налогам и сборам Даур Курмазия обратил внимание на необходимость упрощения администрирования налогов: «У нас в результате законодательных изменений появится 8 налогооблагаемых баз. Ни о какой простоте администрирования речи быть не может! Усложняется как администрирование со стороны налоговых органов, так и внешний контроль. Нужны поправки, которые могут снять большую часть вопросов, связанных с изменениями в Закон «Об НДС». Прежде всего, это само введение упрощенной системы налогообложения, которое предполагает обязательное применение контрольно-кассовой техники. Мы готовы к внедрению такой системы налогообложения, но нужны и изменения в интересах малого и среднего бизнеса».
Министр экономики РА Адгур Ардзинба отметил, что полностью поддерживает законопроект «Об упрощенной системе налогообложения»: «Он разработан достаточно давно, был актуален тогда и сейчас. Законопроект позволит упростить, в первую очередь, жизнь нашим предпринимателям. Предлагается одна единая ставка налога, это облегчит отчётность, исчисление и администрирование».
Председатель парламентского Комитета Натали Смыр пояснила цели внесения изменений в Закон «Об НДС»: «Это, во-первых, применение дифференцированного подхода в определении ставок НДС – 0%, 3%, 7%, 10%. Во-вторых, отказ от практики использования перечней и списков товаров. Потому что на сегодняшний день перечень товаров, которые не облагаются НДС, огромен. И в-третьих – установление отсрочки таможенных платежей до 2 месяцев. А также, внедрение механизма вычета сумм НДС и совершенствование порядка применения налоговых вычетов».
Кроме того, на заседании обсудили упорядочение ставок НДС на медикаменты и аптечные товары, которые не являются лекарствами, но на сегодняшний день облагаются НДС по ставке 10%.
Генеральный директор компании «Вина и воды Абхазии» Николай Ачба призвал законодателей поставить всех предпринимателей в равные условия, решить проблему с возвратом НДС при экспорте и налогообложением на ввозимое оборудование.
Подытоживая заседание, Натали Смыр отметила: «Сегодня мы приняли консенсусные решения, будем тесно взаимодействовать с рабочей группой Кабинета Министров, а также, учтем замечания, которые здесь прозвучали. Все это найдет отражение в поправках к Закону».
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