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Парламентарии поздравили работников СМИ Абхазии с профессиональным праздником
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09:00, 27 Февраля 2020
«В Абхазии СМИ играют важную роль в деле патриотического и духовно-нравственного воспитания ее граждан, вносят большой вклад в укрепление демократических устоев государства», – отмечается в поздравлении.
Сухум. 27 февраля. Апсныпресс. Депутаты Народного Собрания-Парламента РА поздравили работников СМИ с профессиональным праздником:
«Уважаемые работники средств массовой информации!
Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия поздравляет вас с профессиональным праздником – Днем работника средств массовой информации Республики Абхазия. Год назад Парламент объявил дату выхода первого номера первой абхазской газеты – «Апсны» – праздником всех работников наших государственных и независимых СМИ.
В Республике Абхазия средства массовой информации играют важную роль в деле патриотического и духовно-нравственного воспитания ее граждан, вносят большой вклад в укрепление демократических устоев государства.
Сегодня, когда мир невозможно представить без газет и журналов, радио и телевидения, электронных ресурсов, ваша профессия является особенно важной и востребованной. Гражданская позиция представителей СМИ, их неравнодушие, объективный и непредвзятый взгляд на происходящие события формируют общественное мнение, оказывают большое влияние на развитие нашей Республики.
Уважаемые друзья, выражаем вам благодарность за каждодневный труд и желаем благополучия, творческой энергии, признательной аудитории и личного счастья!»
Сухум. 27 февраля. Апсныпресс. Депутаты Народного Собрания-Парламента РА поздравили работников СМИ с профессиональным праздником:
«Уважаемые работники средств массовой информации!
Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия поздравляет вас с профессиональным праздником – Днем работника средств массовой информации Республики Абхазия. Год назад Парламент объявил дату выхода первого номера первой абхазской газеты – «Апсны» – праздником всех работников наших государственных и независимых СМИ.
В Республике Абхазия средства массовой информации играют важную роль в деле патриотического и духовно-нравственного воспитания ее граждан, вносят большой вклад в укрепление демократических устоев государства.
Сегодня, когда мир невозможно представить без газет и журналов, радио и телевидения, электронных ресурсов, ваша профессия является особенно важной и востребованной. Гражданская позиция представителей СМИ, их неравнодушие, объективный и непредвзятый взгляд на происходящие события формируют общественное мнение, оказывают большое влияние на развитие нашей Республики.
Уважаемые друзья, выражаем вам благодарность за каждодневный труд и желаем благополучия, творческой энергии, признательной аудитории и личного счастья!»
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