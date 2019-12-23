12:48, 26 Декабря 2019 59
12:38, 26 Декабря 2019 94
20:18, 25 Декабря 2019 531
17:04, 25 Декабря 2019 406
16:37, 25 Декабря 2019 327
16:19, 25 Декабря 2019 308
16:01, 25 Декабря 2019 577
15:43, 25 Декабря 2019 524
15:31, 25 Декабря 2019 290
15:22, 25 Декабря 2019 1177
15:04, 25 Декабря 2019 276
14:05, 25 Декабря 2019 494
12:52, 25 Декабря 2019 826
11:19, 25 Декабря 2019 423
20:29, 24 Декабря 2019 541
15:31, 24 Декабря 2019 374
15:26, 24 Декабря 2019 584
14:17, 24 Декабря 2019 526
14:09, 24 Декабря 2019 473
17:26, 23 Декабря 2019 859
16:34, 23 Декабря 2019 1213
16:27, 23 Декабря 2019 512
14:52, 23 Декабря 2019 494
14:43, 23 Декабря 2019 375
12:33, 23 Декабря 2019 706
Популярное
23.12.2019 1217
19.12.2019 1053
20.12.2019 882
23.12.2019 859
25.12.2019 826
Парламентарии одобрили представление Руслана Тыркба на должность первого заместителя Генерального прокурора Абхазии
40
12:38, 26 Декабря 2019
Соответствующее Постановление принято на сессии Народного Собрания - Парламента РА.
Сухум. 26 декабря. Апсныпресс. Лана Цвижба/Елена Полуян. На сессии Народного Собрания - Парламента РА депутаты обсудили представление Генпрокурора Абхазии Адгура Агрба кандидатуры старшего советника юстиции Руслана Тыркба на должность заместителя Генерального прокурора.
По итогам тайного голосования Руслан Тыркба назначен на должность первого заместителя Генпрокурора РА единогласно.
(АП): Тыркба Руслан Львович - родился 12 июня 1980 года в г. Гудаута Абхазской АССР.
В 1998 году окончил среднюю школу №1 пос. Приморск Гудаутского района и в том же году поступил в Санкт-Петербургский университет на юридический факультет, который окончил в 2003 году.
С июня 2004 года проходил срочную службу в рядах Вооруженных сил РА.
В органах Прокуратуры работает с августа 2004 года на должности следователя Военной прокуратуры РА, с октября 2010 года переведен на должность старшего следователя по особо важным делам СУ Генеральной прокуратуры РА .
26 марта 2015 года назначен заместителем прокурора г. Сухум, а с февраля 2016 года – прокурор г. Сухум.
Классный чин – старший советник юстиции.
Женат, отец 2 детей.
Сухум. 26 декабря. Апсныпресс. Лана Цвижба/Елена Полуян. На сессии Народного Собрания - Парламента РА депутаты обсудили представление Генпрокурора Абхазии Адгура Агрба кандидатуры старшего советника юстиции Руслана Тыркба на должность заместителя Генерального прокурора.
По итогам тайного голосования Руслан Тыркба назначен на должность первого заместителя Генпрокурора РА единогласно.
(АП): Тыркба Руслан Львович - родился 12 июня 1980 года в г. Гудаута Абхазской АССР.
В 1998 году окончил среднюю школу №1 пос. Приморск Гудаутского района и в том же году поступил в Санкт-Петербургский университет на юридический факультет, который окончил в 2003 году.
С июня 2004 года проходил срочную службу в рядах Вооруженных сил РА.
В органах Прокуратуры работает с августа 2004 года на должности следователя Военной прокуратуры РА, с октября 2010 года переведен на должность старшего следователя по особо важным делам СУ Генеральной прокуратуры РА .
26 марта 2015 года назначен заместителем прокурора г. Сухум, а с февраля 2016 года – прокурор г. Сухум.
Классный чин – старший советник юстиции.
Женат, отец 2 детей.
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.