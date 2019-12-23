Парламентарии одобрили представление Руслана Тыркба на должность первого заместителя Генерального прокурора Абхазии

Соответствующее Постановление принято на сессии Народного Собрания - Парламента РА.



Сухум. 26 декабря. Апсныпресс. Лана Цвижба/Елена Полуян. На сессии Народного Собрания - Парламента РА депутаты обсудили представление Генпрокурора Абхазии Адгура Агрба кандидатуры старшего советника юстиции Руслана Тыркба на должность заместителя Генерального прокурора.



По итогам тайного голосования Руслан Тыркба назначен на должность первого заместителя Генпрокурора РА единогласно.



(АП): Тыркба Руслан Львович - родился 12 июня 1980 года в г. Гудаута Абхазской АССР.



В 1998 году окончил среднюю школу №1 пос. Приморск Гудаутского района и в том же году поступил в Санкт-Петербургский университет на юридический факультет, который окончил в 2003 году.



С июня 2004 года проходил срочную службу в рядах Вооруженных сил РА.



В органах Прокуратуры работает с августа 2004 года на должности следователя Военной прокуратуры РА, с октября 2010 года переведен на должность старшего следователя по особо важным делам СУ Генеральной прокуратуры РА .



26 марта 2015 года назначен заместителем прокурора г. Сухум, а с февраля 2016 года – прокурор г. Сухум.



Классный чин – старший советник юстиции.



Женат, отец 2 детей.



