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Парламентарии одобрили представление Адгура Агрба на должность Генерального прокурора Абхазии

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12:02, 12 Декабря 2019
Парламентарии одобрили представление Адгура Агрба на должность Генерального прокурора Абхазии
Соответствующее решение принято на сессии Народного Собрания - Парламента РА. 

Сухум. 12 декабря. Апсныпресс. Лана Цвижба/Елена Полуян. На сессии Народного Собрания - Парламента РА депутаты обсудили представление Президента РА Рауля Хаджимба кандидатуры Адгура Агрба на должность Генерального прокурора.

Кандидатуру Адгура Агрба представил заместитель председателя Комитета по государственно-правовой политике Каха Пертая, отметив, что решение поддержано на заседании Комитета. «Я уверен, что с нашей поддержкой у него все получится»,- сказал Пертая. 

Представление поддержал и спикер Народного Собрания - Парламента РА Валерий Кварчия: «Ситуация сложная в стране, все ждут, какие шаги сделает государство. Адгур Агрба имеет определенный опыт руководителя, и если мы его поддержим, сможет решить поставленные задачи». 

По итогам тайного голосования «за» назначение Адгура Агрба на должность Генерального прокурора проголосовало 25 парламентариев,«против»- 6.

Со своей стороны Агрба поблагодарил за поддержку и подчеркнул, что будет стремиться оправдать доверие депутатов и приложит все силы для решения поставленных задач.



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