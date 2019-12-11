Парламентарии одобрили представление Адгура Агрба на должность Генерального прокурора Абхазии

. На сессии Народного Собрания - Парламента РА депутаты обсудили представление Президента РА Рауля Хаджимба кандидатуры Адгура Агрба на должность Генерального прокурора.Кандидатуру Адгура Агрба представил заместитель председателя Комитета по государственно-правовой политике Каха Пертая, отметив, что решение поддержано на заседании Комитета. «Я уверен, что с нашей поддержкой у него все получится»,- сказал Пертая.Представление поддержал и спикер Народного Собрания - Парламента РА Валерий Кварчия: «Ситуация сложная в стране, все ждут, какие шаги сделает государство. Адгур Агрба имеет определенный опыт руководителя, и если мы его поддержим, сможет решить поставленные задачи».По итогам тайного голосования «за» назначение Адгура Агрба на должность Генерального прокурора проголосовало 25 парламентариев,«против»- 6.

Со своей стороны Агрба поблагодарил за поддержку и подчеркнул, что будет стремиться оправдать доверие депутатов и приложит все силы для решения поставленных задач.