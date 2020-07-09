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Парламентарии обсудили развитие банковской системы

16:36, 9 Июля 2020
Парламентарии обсудили развитие банковской системы
В Народном Собрании – Парламенте РА прошло заседание профильного Комитета.

Сухум. 9 июля. Апсныпресс. В Парламенте состоялось расширенное заседание Комитета Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам, на котором обсуждалось развитие банковской системы страны в условиях пандемии, вызванной коронавирусной инфекцией.

В заседании, которое прошло под председательством Натали Смыр, приняли участие Спикер Валерий Кварчия, депутаты Парламента, представитель Президента РА в Парламенте РА Саида Бутба, заместитель руководителя Администрации Президента РА Джансух Нанба, председатель Национального банка РА Беслан Барателия, представители коммерческих банков.

В первую очередь парламентарии обратили внимание на защиту интересов граждан-вкладчиков баоков. Также, участники заседания обсудили текущее состояние банковской сферы, проблемы и недостатки, возможности расширения потенциала кредитования, развитие соответствующего законодательства Республики Абхазия.

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