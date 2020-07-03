Парламентарии обсудили оформление российских загранпаспортов

В Народном Собрании – Парламенте РА прошло заседание профильного Комитета.







Сухум. 10 июля. Апсныпресс. В Парламенте прошло расширенное заседание Комитета Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками. В работе заседания, по приглашению председателя Комитета Астамура Логуа, приняли участие представители Посольства России в Абхазии - советник-посланник Максим Литвинов и руководитель Консульского отдела Екатерина Павлова.







В рамках повестки дня заседания обсуждались вопросы, связанные со сложностями, возникающими у граждан Российской Федерации, проживающих в Республике Абхазия, в прохождении процессов оформления и получения готовых российских загранпаспортов.







По итогам обсуждения ряда вопросов двустороннего взаимодействия депутаты предложили российским дипломатам парламентское содействие в решении актуальных задач.