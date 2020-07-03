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Парламентарии обсудили оформление российских загранпаспортов

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12:49, 10 Июля 2020
Парламентарии обсудили оформление российских загранпаспортов
В Народном Собрании – Парламенте РА прошло заседание профильного Комитета.

Сухум. 10 июля. Апсныпресс. В Парламенте прошло расширенное заседание Комитета Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками. В работе заседания, по приглашению председателя Комитета Астамура Логуа, приняли участие представители Посольства России в Абхазии - советник-посланник Максим Литвинов и руководитель Консульского отдела Екатерина Павлова.

В рамках повестки дня заседания обсуждались вопросы, связанные со сложностями, возникающими у граждан Российской Федерации, проживающих в Республике Абхазия, в прохождении процессов оформления и получения готовых российских загранпаспортов.

По итогам обсуждения ряда вопросов двустороннего взаимодействия депутаты предложили российским дипломатам парламентское содействие в решении актуальных задач.

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