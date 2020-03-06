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Парламентарии о борьбе с коррупцией: принятие законов, не обеспеченных всеми механизмами реализации, может нанести ущерб государству
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14:36, 13 Марта 2020
Группа депутатов выступила с заявлением.
Сухум. 13 марта. Апсныпресс. Группа депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия распространила заявление в связи с протестной акцией, организованной группой сторонников ратификации статей Конвенции ООН против коррупции. В заявлении, в частности, говорится:
«В целом мы разделяем такую озабоченность. Но, тем не менее, считаем необходимым и важным поделиться с общественностью мыслями по существу возникшей проблемы. И как граждане, и как депутаты, мы относимся к незаконному обогащению, как к одному из тяжких преступлений против народа и государства. Вместе с тем, на наш взгляд, безответственно было бы предполагать, что противодействие такому многогранному злу, коим является коррупция, может быть реализовано в полном объёме посредством присоединения к одной лишь Конвенции. Убеждены, и настаиваем на том, что принятие законов, не обеспеченных в полной мере всеми механизмами их реализации, может нанести ущерб государству и репутационный урон власти, в том числе, и законодательной. Если мы действительно взяли курс на избавление общества от коррупции, а не имитируем борьбу с ней и не занимаемся популизмом, то надо понимать, что ратификации должны предшествовать разработка и принятие пакета соответствующих законов, в ряду которых особенно важными будут изменения в наш Основной закон – Конституцию Республики Абхазия. Считаем, что только в этом случае ратификация статей Конвенции ООН против коррупции наполнится реальным правовым содержанием.
Мы, депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия, считаем недопустимым резкость тона и некорректность в обращениях, адресованных законодательной власти государства. Придерживаясь принципов демократии и прав человека, отраженных в Конституции Республики Абхазия, депутаты в полной мере осознают свою ответственность за обеспечение гражданского мира и стабильного развития страны, что неоднократно доказывали принимаемыми решениями. Объективности ради надо признать, что законотворческая работа в интересующих нас направлениях законодательства, к сожалению, затянулась. Но это не означает, что Парламент должен принимать скороспелые некачественные правовые решения, а противоположной стороне позволительно заниматься разного рода манипуляциями и идти по пути нагнетания обстановки.
Мы, как и многие граждане нашей страны, весьма озабочены состоянием здоровья протестующих и искренне хотим донести до активистов протестной акции, что их голос услышан, позиция признана соответствующей интересам государства, а поэтому цель предпринимаемых ими действий достигнута. Поспешное же принятие нами предложенных протестующими поправок в Закон Республики Абхазия «О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами» продиктовано, прежде всего, политической целесообразностью и сохранением здоровья наших граждан, объявивших голодовку.
В настоящее время наше государство переживает период подготовки и проведения выборов Президента Республики Абхазия и общество нуждается в спокойствии, в обеспечении атмосферы, которая позволит нашим согражданам принять продуманное, мудрое решение. Осталось несколько дней до дня голосования, и все мы должны, проявив гражданскую ответственность, постараться снизить присутствующие негативные факторы, которые могут усложнить политическую обстановку в Республике. Мы, депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия, выражаем уверенность в том, что принятие нами поправок и прекращение акции, организованной сторонниками ратификации статей Конвенции ООН против коррупции, позволит уменьшить градус протестного накала накануне предстоящих президентских выборов.
Со своей стороны, мы выражаем свое намерение совместно с избранным Президентом Республики Абхазия максимально содействовать продвижению всего пакета законов для обеспечения эффективной борьбы с коррупцией».
Заявление подписали:
Кварчия В. Е. – спикер Парламента
Сангулия М. П. – заместитель спикера
Галустян Л. М. – заместитель спикера
Лолуа Р. В. – депутат
Абухба А. И. – зам. председателя комитета
Ардзинба А. З. – депутат
Кварчия Г. А. – зам. председателя комитета
Тарба А. А. – председатель комитета
Бебия В. Я. – председатель комитета
Пертая К. З. – зам. председателя комитета
Гуния И. Ч. – председатель комитета
Дащян Л. В. – депутат
Ардзинба Д. Г. – депутат
Чамагуа Л. М. – депутат
Логуа А. О. – председатель комитета
Джинджолия А. В. - председатель комитета.
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