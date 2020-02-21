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Парламентарии Абхазии выразили соболезнования родным и близким Майи Агрба
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12:51, 26 Февраля 2020
«Светлая память о Майе Алексеевне навсегда останется в памяти всех, кто знал этого замечательного человека»,- отмечается в соболезновании.
Сухум. 26 февраля. Апсныпресс. Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия выражает глубокие соболезнования родным и близким Майи Алексеевны Агрба в связи с ее кончиной.
В соболезновании говорится:
«Майя Алексеевна Агрба была известным общественным и политическим деятелем нашей страны. В 1996 году она была избрана депутатом Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия II созыва от Гудаутского района по Блабырхуавскому избирательному округу, где в течение всей своей жизни проработала рыбоводом Чернореченского форелевого хозяйства.
Весом вклад Майи Алексеевны Агрба в развитие абхазской науки, популяризацию научных знаний в сфере ихтиологии. Кандидат биологических наук, известный специалист-ихтиолог не только в СССР, но и во многих странах мира Майя Алексеевна щедро делилась своим опытом со своими коллегами и молодыми учеными.
На депутатском посту, возглавляя парламентский Комитет по социальным вопросам, Майя Алексеевна проявила себя не только как мудрый политик, но и как отзывчивый друг и чуткий человек, сумевший оказать содействие многим людям, обращавшимся к ней со своими проблемами.
Светлая память о Майе Алексеевне навсегда останется в памяти всех, кто знал этого замечательного человека».
Сухум. 26 февраля. Апсныпресс. Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия выражает глубокие соболезнования родным и близким Майи Алексеевны Агрба в связи с ее кончиной.
В соболезновании говорится:
«Майя Алексеевна Агрба была известным общественным и политическим деятелем нашей страны. В 1996 году она была избрана депутатом Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия II созыва от Гудаутского района по Блабырхуавскому избирательному округу, где в течение всей своей жизни проработала рыбоводом Чернореченского форелевого хозяйства.
Весом вклад Майи Алексеевны Агрба в развитие абхазской науки, популяризацию научных знаний в сфере ихтиологии. Кандидат биологических наук, известный специалист-ихтиолог не только в СССР, но и во многих странах мира Майя Алексеевна щедро делилась своим опытом со своими коллегами и молодыми учеными.
На депутатском посту, возглавляя парламентский Комитет по социальным вопросам, Майя Алексеевна проявила себя не только как мудрый политик, но и как отзывчивый друг и чуткий человек, сумевший оказать содействие многим людям, обращавшимся к ней со своими проблемами.
Светлая память о Майе Алексеевне навсегда останется в памяти всех, кто знал этого замечательного человека».
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