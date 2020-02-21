APS
ENG
RU
Новости
Статьи
Интервью
Документы
Возвращение имени
ЦИК
Медиа
Апсны
Контакты
Лента новостей
13:06, 26 Февраля 2020 35
12:51, 26 Февраля 2020 48
21:13, 25 Февраля 2020 464
14:51, 25 Февраля 2020 445
14:44, 25 Февраля 2020 279
14:17, 25 Февраля 2020 357
13:53, 25 Февраля 2020 323
12:26, 25 Февраля 2020 518
21:52, 24 Февраля 2020 832
18:39, 24 Февраля 2020 431
16:10, 24 Февраля 2020 599
15:48, 24 Февраля 2020 439
15:42, 24 Февраля 2020 449
15:38, 24 Февраля 2020 489
15:12, 24 Февраля 2020 448
12:30, 24 Февраля 2020 456
12:23, 24 Февраля 2020 334
20:18, 22 Февраля 2020 793
22:07, 21 Февраля 2020 1022
21:59, 21 Февраля 2020 955
21:43, 21 Февраля 2020 998
18:19, 21 Февраля 2020 1084
17:39, 21 Февраля 2020 731
17:18, 21 Февраля 2020 674
16:47, 21 Февраля 2020 765

Популярное
Главная / Новости / Русская версия / Парламентарии Абхазии выразили соболезнования родным и близким Майи Агрба

Парламентарии Абхазии выразили соболезнования родным и близким Майи Агрба

27
12:51, 26 Февраля 2020
Парламентарии Абхазии выразили соболезнования родным и близким Майи Агрба
«Светлая память о Майе Алексеевне навсегда останется в памяти всех, кто знал этого замечательного человека»,- отмечается в соболезновании.

Сухум. 26 февраля. Апсныпресс. Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия выражает глубокие соболезнования родным и близким Майи Алексеевны Агрба в связи с ее кончиной.

В соболезновании говорится:

«Майя Алексеевна Агрба была известным общественным и политическим деятелем нашей страны. В 1996 году она была избрана депутатом Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия II созыва от Гудаутского района по Блабырхуавскому избирательному округу, где в течение всей своей жизни проработала рыбоводом Чернореченского форелевого хозяйства.

Весом вклад Майи Алексеевны Агрба в развитие абхазской науки, популяризацию научных знаний в сфере ихтиологии. Кандидат биологических наук, известный специалист-ихтиолог не только в СССР, но и во многих странах мира Майя Алексеевна щедро делилась своим опытом со своими коллегами и молодыми учеными.

На депутатском посту, возглавляя парламентский Комитет по социальным вопросам, Майя Алексеевна проявила себя не только как мудрый политик, но и как отзывчивый друг и чуткий человек, сумевший оказать содействие многим людям, обращавшимся к ней со своими проблемами.

Светлая память о Майе Алексеевне навсегда останется в памяти всех, кто знал этого замечательного человека».

Возврат к списку


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
Курс валют БА
Другие валюты
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Реклама
Информационные партнёры
КБФ Ашана
Газета РА
Кабинет министров
Абхазский Госуниверситет
Минкульт Абхазии
МВД РА
Апсуара Интернет-библиотека
Абхазия Ворд
Контакты
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Званба, 9.

тел.: +7 (840) 226-41-37
email: apsnypress.info@mail.ru
АпсныПресс
Новости
Новости за сегодня
Статьи
Интервью
ЦИК
Апсны
История
Природа
Карты
Государственная символика
Органы государственной власти
Государственные награды
Аиааира
Отечественная война народа
Абхазии 1992 - 1993 гг.
Информация
Документы
иноСМИ
Медиа
Фотогалерея
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.
© Copyright 2020 АпсныПресс

Государственное информационное агентство
Республики Абхазия

Яндекс.Метрика