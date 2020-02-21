Парламентарии Абхазии выразили соболезнования родным и близким Майи Агрба

«Светлая память о Майе Алексеевне навсегда останется в памяти всех, кто знал этого замечательного человека»,- отмечается в соболезновании.



Сухум. 26 февраля. Апсныпресс. Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия выражает глубокие соболезнования родным и близким Майи Алексеевны Агрба в связи с ее кончиной.



В соболезновании говорится:



«Майя Алексеевна Агрба была известным общественным и политическим деятелем нашей страны. В 1996 году она была избрана депутатом Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия II созыва от Гудаутского района по Блабырхуавскому избирательному округу, где в течение всей своей жизни проработала рыбоводом Чернореченского форелевого хозяйства.



Весом вклад Майи Алексеевны Агрба в развитие абхазской науки, популяризацию научных знаний в сфере ихтиологии. Кандидат биологических наук, известный специалист-ихтиолог не только в СССР, но и во многих странах мира Майя Алексеевна щедро делилась своим опытом со своими коллегами и молодыми учеными.



На депутатском посту, возглавляя парламентский Комитет по социальным вопросам, Майя Алексеевна проявила себя не только как мудрый политик, но и как отзывчивый друг и чуткий человек, сумевший оказать содействие многим людям, обращавшимся к ней со своими проблемами.



Светлая память о Майе Алексеевне навсегда останется в памяти всех, кто знал этого замечательного человека».