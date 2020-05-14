Парламентарии Абхазии принимают участие в видеоконференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации

Народное Собрание – Парламент РА вступил в ЮРПА на правах ассоциированного членства 30 сентября 2005 года.







Сухум. 14 мая. Апсныпресс. Делегация Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия начала работу на XXXII Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации.







Участники Конференции в течение двух дней в режиме видеоконференцсвязи обсудят более 30 вопросов повестки дня. Сегодня запланированы заседания профильных комитетов ЮРПА, в которые входят представители Народного Собрания – Парламента РА. Завтра в заседании Совета ЮРПА примет участие спикер Парламента РА Валерий Кварчия. Участники Конференции обсудят внесенные парламентариями предложения, рекомендации и законодательные инициативы субъектов, входящих в Парламентскую Ассоциацию, и, в частности, инициативы по поддержке экономики в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).







Для участия в Конференции на площадке Парламента РА при поддержке российских коллег проработаны все технические вопросы интерактивного взаимодействия парламентариев в режиме онлайн.















(АП): Южно-Российская Парламентская Ассоциация была создана 25 апреля 2001 года, как консультативный совещательный орган по законотворческой деятельности, установлению межпарламентского сотрудничества и решению иных важнейших вопросов. Высшим органом Ассоциации является Конференция. Первая Конференция ЮРПА прошла в Ростове-на-Дону в июне 2001 года. На сегодняшний день в состав ЮРПА входят 8 постоянных членов: Государственный Совет – Хасэ Республики Адыгея, Дума Астраханской области, Волгоградская областная Дума, Народный Хурал (Парламент) Республики Калмыкия, Законодательное Собрание Краснодарского края, Законодательное Собрание Ростовской области, Государственный Совет Республики Крым и Законодательное Собрание города Севастополя) и 4 ассоциированных члена – Народное Собрание Республики Ингушетия, Народное Собрание (Парламент) Карачаево-Черкесской Республики, Парламент Республики Северная Осетия-Алания, Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия. Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия вступил в Южно-Российскую Парламентскую Ассоциацию на правах ассоциированного членства 30 сентября 2005 года решением VI Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации.