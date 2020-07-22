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Парламент утвердил отчет об исполнении бюджета Пенсионного фонда РА за 2019 год.
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13:51, 27 Июля 2020
Фактическое исполнение бюджета Фонда по доходам составило 965 753,3 тыс. руб. и по расходам – 958 454,7 тыс. руб.
Сухум. 27 июля 2020. Апсныпресс. Дмитрий Басария. Народное собрание - Парламент Республики Абхазия утвердил отчет об исполнении бюджета Пенсионного фонда РА за 2019 год.
Согласно отчету, исполнение бюджета Фонда по доходам составило 965 753,3 тыс. руб. (93,7% к показателям, утвержденным Законом «О бюджете
Пенсионного фонда РА на 2019 года и по расходам – 958 454,7 тыс. руб. (93,0% к показателям, утвержденным Законом).
Остаток денежных средств Фонда на 1 января 2020 г. составил 49 042,3 тыс. руб.
На 1 января .2020 г. просроченная задолженность перед Фондом достигла 270 071,9 тыс. руб.
На финансовое обеспечение деятельности аппарата управления Фондом в 2019 г. было израсходовано 16 156,8 тыс. руб. (97,9% к показателям, утвержденным Законом). В целом бюджет Фонда в 2019 году исполнен с превышением доходов бюджета Фонда над расходами в сумме 7 298,6 тыс. руб.
Наибольшие суммы направлены на выплату пенсий категориям: по возрасту – 180 249,7 тыс. руб.; инвалидам Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. – 282 086,2 тыс. руб.; семьям погибших в Отечественной войне 1992-1993 гг. – 82 008,1 тыс. руб.; инвалидам с детства – 61 256,3 тыс. руб.; награжденным медалью «За отвагу» – 84 653,5 тыс. руб., по случаю потери кормильца – 17 569,2 тыс. руб.; на повышение размера пенсий отдельным категориям пенсионеров, не являющихся получателями пенсии иностранного государства за 2018-2019 гг. – 71 302,8 тыс. руб. (83,1% к показателям, утвержденным Законом); на финансирование выплат пособий на погребение – 1 913,6 тыс. руб. (76,5% к показателям, утвержденным Законом).
Сухум. 27 июля 2020. Апсныпресс. Дмитрий Басария. Народное собрание - Парламент Республики Абхазия утвердил отчет об исполнении бюджета Пенсионного фонда РА за 2019 год.
Согласно отчету, исполнение бюджета Фонда по доходам составило 965 753,3 тыс. руб. (93,7% к показателям, утвержденным Законом «О бюджете
Пенсионного фонда РА на 2019 года и по расходам – 958 454,7 тыс. руб. (93,0% к показателям, утвержденным Законом).
Остаток денежных средств Фонда на 1 января 2020 г. составил 49 042,3 тыс. руб.
На 1 января .2020 г. просроченная задолженность перед Фондом достигла 270 071,9 тыс. руб.
На финансовое обеспечение деятельности аппарата управления Фондом в 2019 г. было израсходовано 16 156,8 тыс. руб. (97,9% к показателям, утвержденным Законом). В целом бюджет Фонда в 2019 году исполнен с превышением доходов бюджета Фонда над расходами в сумме 7 298,6 тыс. руб.
Наибольшие суммы направлены на выплату пенсий категориям: по возрасту – 180 249,7 тыс. руб.; инвалидам Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. – 282 086,2 тыс. руб.; семьям погибших в Отечественной войне 1992-1993 гг. – 82 008,1 тыс. руб.; инвалидам с детства – 61 256,3 тыс. руб.; награжденным медалью «За отвагу» – 84 653,5 тыс. руб., по случаю потери кормильца – 17 569,2 тыс. руб.; на повышение размера пенсий отдельным категориям пенсионеров, не являющихся получателями пенсии иностранного государства за 2018-2019 гг. – 71 302,8 тыс. руб. (83,1% к показателям, утвержденным Законом); на финансирование выплат пособий на погребение – 1 913,6 тыс. руб. (76,5% к показателям, утвержденным Законом).
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