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Парламент проголосовал за обращение к Президенту уйти в отставку
136
21:59, 9 Января 2020
Соответствующее Постановление было принято на внеочередной сессии Народного Собрания – Парламента РА.
Сухум. 9 января. Апсныпресс. На внеочередной сессии Народного Собрания – Парламента РА депутаты приняли Постановление:
«В связи со сложившейся напряженной общественно-политической обстановкой в республике и во избежание дальнейшей дестабилизации в обществе, что может привести к неконтролируемым процессам и непоправимым последствиям, в целях сохранения стабильности в государстве, Народное Собрание – Парламент РА постановляет:
1. В соответствии с ч. 2, ст. 87 Регламента Народного Собрания – Парламента РА и на основании ст. 65 Конституции РА обратиться к Президенту Абхазии Раулю Хаджимба подать в отставку.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия».
По итогам голосования Постановление было принято 19 голосами «за».
Сухум. 9 января. Апсныпресс. На внеочередной сессии Народного Собрания – Парламента РА депутаты приняли Постановление:
«В связи со сложившейся напряженной общественно-политической обстановкой в республике и во избежание дальнейшей дестабилизации в обществе, что может привести к неконтролируемым процессам и непоправимым последствиям, в целях сохранения стабильности в государстве, Народное Собрание – Парламент РА постановляет:
1. В соответствии с ч. 2, ст. 87 Регламента Народного Собрания – Парламента РА и на основании ст. 65 Конституции РА обратиться к Президенту Абхазии Раулю Хаджимба подать в отставку.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия».
По итогам голосования Постановление было принято 19 голосами «за».
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