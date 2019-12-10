Парламент приветствовал прогресс в решении церковных противоречий в Абхазии

Депутат Народного Собрания – Парламента РА Натали Смыр рассказала Апсныпресс об обращении парламентариев к Русской Православной Церкви.



Сухум. 10 декабря. Апсныпресс. Дамей Касландзия. Спикер Народного Собрания – Парламента РА Валерий Кварчия подписал обращение к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, в котором отмечается прогресс в решении церковных противоречий в Абхазии. Под обращением подписалось большинство парламентариев – 25 депутатов. Об этом Апсныпресс сообщила председатель Комитета Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр.



«Прогресс стал возможен благодаря поддержке и посреднической роли Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба. В обращении мы выразили благодарность Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу за внимание к проблемам, которые есть у абхазского духовенства. Учитывая положительную динамику, в ближайшее время мы надеемся, что церковные противоречия в стране будут окончательно преодолены. Это станет историческим моментом для абхазского народа. Мы все ждем, когда духовенство Абхазии снова объединится. Надеюсь, что это послужит примером и началом для объединения нашего народа в других сферах общественной жизни», - отметила Смыр.



Депутат также подчеркнула, что положительная динамика в решении церковных разногласий была бы невозможна без «мудрости и понимания со стороны отца Виссариона и отца Дорофея».



