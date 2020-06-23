Парламент назначил проверку финансовой деятельности по внедрению АСИС в судах

Проверку проведут Генеральная прокуратура РА и Контрольная палата РА в срок до 20 июля 2020 года.







Сухум. 23 июня. Апсныпресс. На сессии Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия принято Постановление «О назначении проверки Генеральной прокуратурой РА и Контрольной палатой РА финансовой деятельности по внедрению АСИС в судах РА». В документе говорится:







«В связи с неоднократной отсрочкой исполнения положений Конституционного закона РА 2015 года «О судебной власти», касающихся автоматизированной судебно-информационной системы, электронных документов, формирования состава суда с использованием автоматизированной судебно-информационной системы, фиксации судебного заседания с помощью видео-протоколирования, Народное Собрание – Парламент РА постановляет:







1. Генеральной прокуратуре РА и Контрольной палате РА в срок до 20 июля 2020 года провести проверку на предмет законности расходования средств, выделенных на внедрение АСИС в судах РА.







2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия».