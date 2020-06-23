14:03, 23 Июня 2020
13:19, 23 Июня 2020 133
13:05, 23 Июня 2020 74
18:56, 22 Июня 2020 366
17:05, 22 Июня 2020 447
12:39, 22 Июня 2020 308
12:21, 22 Июня 2020 505
13:25, 21 Июня 2020 435
12:01, 21 Июня 2020 421
19:27, 19 Июня 2020 1147
18:12, 19 Июня 2020 895
18:08, 19 Июня 2020 850
18:00, 19 Июня 2020 732
15:58, 19 Июня 2020 1008
15:54, 19 Июня 2020 536
15:48, 19 Июня 2020 660
15:43, 19 Июня 2020 691
15:29, 19 Июня 2020 923
12:34, 19 Июня 2020 770
18:49, 18 Июня 2020 802
14:13, 18 Июня 2020 870
12:08, 18 Июня 2020 1378
11:07, 18 Июня 2020 1062
09:39, 18 Июня 2020 1587
20:30, 17 Июня 2020 690
Популярное
18.06.2020 1589
16.06.2020 1458
18.06.2020 1378
17.06.2020 1297
17.06.2020 1201
19.06.2020 1149
17.06.2020 1111
16.06.2020 1106
18.06.2020 1064
Парламент назначил проверку финансовой деятельности по внедрению АСИС в судах
133
13:19, 23 Июня 2020
Проверку проведут Генеральная прокуратура РА и Контрольная палата РА в срок до 20 июля 2020 года.
Сухум. 23 июня. Апсныпресс. На сессии Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия принято Постановление «О назначении проверки Генеральной прокуратурой РА и Контрольной палатой РА финансовой деятельности по внедрению АСИС в судах РА». В документе говорится:
«В связи с неоднократной отсрочкой исполнения положений Конституционного закона РА 2015 года «О судебной власти», касающихся автоматизированной судебно-информационной системы, электронных документов, формирования состава суда с использованием автоматизированной судебно-информационной системы, фиксации судебного заседания с помощью видео-протоколирования, Народное Собрание – Парламент РА постановляет:
1. Генеральной прокуратуре РА и Контрольной палате РА в срок до 20 июля 2020 года провести проверку на предмет законности расходования средств, выделенных на внедрение АСИС в судах РА.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия».
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.