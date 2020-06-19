Парламент Абхазии поддержал Обращение МИДа Южной Осетии к правительствам государств мира в связи со 100-летием геноцида осетин

Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия выразило уверенность, что суд истории даст объективную оценку всем трагическим событиям, происходившим на осетинской земле.



Сухум. 19 июня. Апсныпресс. На заседании сессии Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия было принято Заявление о поддержке Обращения Министерства иностранных дел Республики Южная Осетия к правительствам государств мира в связи со 100-летием геноцида осетин.



В заявлении говорится:



«20 июня исполняется 100 лет геноциду осетин, который учинили грузинские власти, и в этой связи 2020 год объявлен в Республике Южная Осетия Годом памяти. За минувшее столетие действующие грузинские правительства неоднократно проводили целенаправленную политику геноцида в отношении осетинского и абхазского народов, что подтверждается историческими документами, многочисленными свидетельствами агрессивного грузинского шовинизма в 1918–1920 гг. и в 1989–2008 гг.



Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия, рассмотрев Обращение Министерства иностранных дел Республики Южная Осетия «К правительствам государств мира в связи со 100-летием геноцида осетин», считает возможным постановку вопроса о признании факта геноцида в отношении не только осетинского, но и абхазского народа со стороны официальных властей Грузии на протяжении XX – начала XXI века и о принятии соответствующего постановления. Подобные преступления не имеют срока давности, и тот, кто их совершил, должен быть осужден и понести справедливое наказание.



Накануне 20 июня 2020 года – траурного Дня памяти жертв геноцида осетин, депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия, разделяя боль утраты осетинского народа, выражают искренние соболезнования и поддержку родным и близким погибших.



Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия выражает уверенность, что суд истории даст объективную оценку всем трагическим событиям, происходившим на осетинской земле».