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Парламент Абхазии ответил Захару Прилепину

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16:24, 7 Июля 2020
Парламент Абхазии ответил Захару Прилепину
Заявление Парламента Республики Абхазия на тезисы программы ПП «За правду», возглавляемой писателем Захаром Прилепиным.

Сухум. 7 июля. Апсныпресс. В заявлении Народного Собрания – Парламента Абхазии говорится: 

«В последнее время, в некоторых российских средствах массовой информации появляются публикации на тему возможного вхождения независимой Республики Абхазия в состав Российской Федерации. Так, в публичном пространстве получили тиражирование тезисы программы политической партии «За правду», возглавляемой известным писателем Захаром Прилепиным, в которых абхазской стороне предлагается провести референдум по вопросу вхождения в Российскую Федерацию. В связи с распространением подобного рода предложений Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия считает необходимым заявить следующее:

1. Форма государственного устройства Республики Абхазия, равно как ее суверенитет, определены основополагающим документом – Конституцией Республики Абхазия.

2. Отношения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией основываются на взаимном признании государственной независимости и, подписанных после установления дипломатических отношений между нашими странами, договоров и соглашений.

Подобного рода инициативы крайне негативно воспринимаются народом Абхазии и не способствуют укреплению поистине добрососедских и дружеских отношений между нашими странами.

Народное Собрание подчеркивает, что Республика Абхазия заинтересована в наращивании полноформатного равноправного сотрудничества со своим стратегическим партнером и союзником – Российской Федерацией».

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