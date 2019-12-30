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Парламент Абхазии осудил теракт в аэропорту Багдада

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15:11, 4 Января 2020
Парламент Абхазии осудил теракт в аэропорту Багдада
Заявление  Народного Собрания - Парламента Республики Абхазия в связи с терактом в аэропорту Багдада.

Сухум. 4 января. Апсныпресс. Народное Собрание-Парламент Абхазии распространил заявление, в котором решительно осудил  теракт в аэропорту Багдада, «представляющий собой чудовищный и беспрецедентный образец государственного терроризма, ставящий человечество на грань очередной мировой войны с непредсказуемыми последствиями».

«США совершили террористический акт в нарушение действующих международных норм, общепризнанных принципов международного права, продемонстрировав полное игнорирование позиций других акторов мировой политики и общечеловеческих ценностей.

Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия выражает глубокие соболезнования семье Касема Сулеймани, руководству и народу Исламской Республики Иран в связи с гибелью видного государственного и военного деятеля. 

Мы призываем все международные организации и представительные органы государств мира осудить террористический акт, направленный на развязывание войны в регионе»,- говорится в документе.

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