Пансионат «Энергетик» включен в перечень объектов, подлежащих приватизации

На сессии Народного Собрания – Парламента РА принято Постановление «Об утверждении дополнительного перечня объектов государственной собственности, подлежащих приватизации и условия их приватизации».



Сухум. 21 ноября. Апсныпресс. Лана Цвижба/Елена Полуян. На сессии Народного Собрания – Парламента РА принято Постановление о включении имущественного комплекса пансионата «Энергетик» в перечень объектов государственной собственности, подлежащих приватизации.



Документ представил председатель парламентского Комитета по экономической политике и реформам Александр Цишба: «Объект расположен в городе Гагра. Способ приватизации – конкурс, площадь строения составляет 30 051 м2, площадь земельного участка – 4,71 га. Оценочная стоимость составляет 60 549 276 рублей. Начальная цена торгов – 61 миллион рублей. Срок восстановления – 3 года, без условий сохранения целевого назначения».



Со своей стороны, председатель Государственного комитета РА по управлению государственным имуществом и приватизации Вахтанг Пипия отметил: «Объект находится в удручающем состоянии. Помимо реконструкции самого объекта там нужны очень серьезные вложения в берегоукрепительные работы, более 200 миллионов рублей. Неоднократно арендатор обращался к руководству страны, чтобы укрепить берег, который уже подходит к главным зданиям. Если не провести необходимые работы, мы этот объект можем потерять очень скоро».

