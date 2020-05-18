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Память жива: на Набережной махаджиров состоялась церемония возложения цветов
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11:07, 21 Мая 2020
21 мая – День памяти жертв Кавказской войны.
Сухум. 21 мая. Апсныпресс. Почтить память жертв Кавказской войны к памятнику махаджирам в Сухуме пришли Президент РА Аслан Бжания, вице-президент РА Бадра Гунба, спикер Народного Собрания-Парламента РА Валерий Кварчия, премьер-министр РА Александр Анкваб, члены Правительства, парламентарии, общественость.
(АП): В XIX веке в результате Кавказской войны тысячи абхазов покинули свою историческую Родину и нашли пристанище в Турции и странах Ближнего Востока. Потомки абхазских махаджиров живут в 50 странах мира. Самая многочисленная абхазская диаспора – в Турции.
Сухум. 21 мая. Апсныпресс. Почтить память жертв Кавказской войны к памятнику махаджирам в Сухуме пришли Президент РА Аслан Бжания, вице-президент РА Бадра Гунба, спикер Народного Собрания-Парламента РА Валерий Кварчия, премьер-министр РА Александр Анкваб, члены Правительства, парламентарии, общественость.
(АП): В XIX веке в результате Кавказской войны тысячи абхазов покинули свою историческую Родину и нашли пристанище в Турции и странах Ближнего Востока. Потомки абхазских махаджиров живут в 50 странах мира. Самая многочисленная абхазская диаспора – в Турции.
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