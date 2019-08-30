Память пропавших без вести почтили в Парке Боевой Славы в Сухуме

В Абхазии отмечают Международный день пропавших без вести.



Сухум. 30 августа. Апсныпресс. Родные и близкие пропавших без вести во время Отечественной войны народа Абхазии, представители Правительства Абхазии, движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость», Международного Комитета Красного Креста в Абхазии возложили цветы к Мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии в Парке Боевой Славы, в Сухуме.



По данным МККК, во время войны в Абхазии пропало без вести более 2 200 человек.



В 2010 году начались работы по поиску пропавших без вести. За 6 лет работы МККК в Абхазии, проведена эксгумация в 129 местах и обнаружены останки 431 пропавшего, из которых 163 – идентифицированы. При этом грузинской стороне переданы останки 122 пропавших без вести. Неидентифицированными остаются 268 останков, а 127 семей в Абхазии до сих пор не знают, что случилось с их близкими.