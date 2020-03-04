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Память о Владиславе: в селе Нижняя Эшера прошла церемония возложения цветов
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11:57, 4 Марта 2020
10 лет назад не стало Первого Президента Республики Абхазия Владислава Григорьевича Ардзинба.
Нижняя Эшера. 4 марта. Апсныпресс. Тамара Ачба. В десятую годовщину смерти Владислава Григорьевича Ардзинба у Мемориального комплекса Первому Президенту Абхазии в селе Нижняя Эшера прошла церемония возложения цветов.
Почтить память Владислава Ардзинба пришли и.о. Президента Абхазии, премьер-министр Валерий Бганба, спикер Парламента РА Валерий Кварчия, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Абхазии Алексей Двинянин, парламентарии, представители Правительства, политические и общественные деятели, учащиеся высших и средних учебных заведений.
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