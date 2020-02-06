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Пачка сигарет подорожает на 2 рубля 40 копеек
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12:24, 6 Февраля 2020
Соответствующий законопроект был принят на сессии Народного Собрания - Парламента РА.
Сухум. 6 февраля. Апсныпресс. Лана Цвижба. На сессии Народного Собрания - Парламента РА рассмотрели законопроект «О внесении изменений в Закон РА «Об акцизах».
Документ представила председатель парламентского Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр. Согласно документу, в Закон вносится изменение - все табачные изделия уравниваются и на них устанавливается акциз 0,25 рублей за штуку. Ранее акциз составлял 10-15 рублей, сейчас эта цифра увеличивается вдвое и становится фиксированной. Таким образом, удастся избежать сокрытия и пересортицы товаров».
Как пояснила Смыр, после утверждения законопроекта, любая пачка сигарет подорожает на 2 рубля 40 копеек.
Документ был принят во втором и окончательном чтении.
Сухум. 6 февраля. Апсныпресс. Лана Цвижба. На сессии Народного Собрания - Парламента РА рассмотрели законопроект «О внесении изменений в Закон РА «Об акцизах».
Документ представила председатель парламентского Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр. Согласно документу, в Закон вносится изменение - все табачные изделия уравниваются и на них устанавливается акциз 0,25 рублей за штуку. Ранее акциз составлял 10-15 рублей, сейчас эта цифра увеличивается вдвое и становится фиксированной. Таким образом, удастся избежать сокрытия и пересортицы товаров».
Как пояснила Смыр, после утверждения законопроекта, любая пачка сигарет подорожает на 2 рубля 40 копеек.
Документ был принят во втором и окончательном чтении.
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