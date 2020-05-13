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Озган об объектах строительства в Гагре: обязательства, взятые перед государством, должны выполняться четко в сроки

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08:26, 19 Мая 2020
Озган об объектах строительства в Гагре: обязательства, взятые перед государством, должны выполняться четко в сроки
Вице-премьер, министр экономики Республики Абхазия Кристина Озган совершила рабочую поездку в Гагрский район.

Сухум. 19 мая. Апсныпресс. Вице-премьер, министр экономики Республики Абхазия Кристина Озган совершила рабочую поездку в Гагрский район и проинспектировала работы на объектах Инвестиционной программы 2017-2019 гг., перешедшие на 2020 год. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РА.

В сопровождении руководства Администрации Гагрского района и Управления капитального строительства вице-премьер, министр экономики посетила 9 площадок, в числе которых, городские объекты системы водоснабжения, Гагрский приморский парк, средняя общеобразовательная школа №1 и очистные сооружения канализации в г. Пицунда.

Один из наиболее крупных объектов, где ведется реконструкция – Гагрский приморский парк. По словам Кристины Озган, здесь есть неурегулированные вопросы по коммуникациям. По результатам инспекции объекта, УКС и районной Администрации были даны поручения поднять все материалы, в том числе, техническое задание для определения проектных решений и устранения возникших несоответствий. «Пока о критичности говорить не приходится. Мы изучаем ситуацию и в течение ближайшего времени определимся, как будем действовать дальше», - сказала она.

Также, продолжаются работы по восстановлению визитной карточки города Гагра – колоннады. Осмотрев площадку реконструкции объекта, вице-премьер, министр экономики отметила, что к подрядчику есть претензии по графику выполнения работ, были даны поручения определить срок их окончания. При этом, представитель подрядной организации пояснил, что небольшая задержка связана с карантинными мерами, поскольку ряд специалистов-реставраторов находятся в России и не могут приехать в Абхазию. В связи с этим, Кристина Озган поручила проработать возможность задействования местных специалистов для завершения работ и подчеркнула, что руководство Администрации района должно активно включиться в рабочий процесс.

Еще один значимый объект строительства, на котором побывала Озган – это Гагрская средняя общеобразовательная школа №1. Представители подрядной организации рассказали министру, что здесь работы находятся на завершающей стадии. При этом Кристина Озган обратила внимание на недостатки, а представители подрядной организации, в свою очередь, рассказали о проблемах. «Мы договорились, что подрядчики в ближайшие недели совместно с УКС проведут сверку по проблемам, которые были озвучены в ходе сегодняшней инспекционной поездки, и в течение 2 недель устранят их. С Администрацией района будем решать технические задачи по подключению к системе водоснабжения, водоотведения и энергоснабжения. В ближайшие 2 недели весь этот комплекс вопросов постараемся согласовать, и будем готовить объект к сдаче в эксплуатацию», - сообщила Кристина Озган и попросила руководство школы внимательно изучить техзадание, подготовить предложения и замечания.

Кроме того, вице-премьер, министр экономики посетила канализационно-насосные станции, которые по разным причинам не были завершены в срок. В частности, КНС-4, где выяснилось, что изначально предусмотренное место для соответствующих сооружений непригодно из-за близко проходящих грунтовых вод. Кристина Озган сообщила, что уже есть решение о перемещении сооружений. При этом, подрядной организации предъявлены жесткие требования – завершить объект в сжатые сроки. «Подрядчикам дано поручение до конца месяца устранить все проблемы и подготовить объект к сдаче в эксплуатацию в течение 2 месяцев», - сказала она.

По итогам рабочей поездки, вице-премьер, министр экономики отметила, что проблемы есть на всех объектах, которые по ряду объективных и субъективных причин не были завершены вовремя. «Мы будем пересматривать графики работ, ужесточать требования к подрядчикам, чтобы обязательства, взятые перед государством, выполнялись четко в сроки и в тех объемах финансирования, которые были заложены изначально», - подчеркнула Кристина Озган.



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