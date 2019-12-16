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Озеро Рица заняло второе место как самое красивое для зимнего отдыха
11:15, 16 Декабря 2019
Первое место заняло озеро Байкал.
Сухум. 16 декабря. Апсныпресс. Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru провел опрос и узнал, какие водоемы в России пользователи соцсетей считают самыми красивыми для зимнего отдыха.
Первое место заняло озеро Байкал, за него проголосовали 37,18%. Второе – озеро Рица в Абхазии, оно набрало 28,21% и на третьем месте Онежское озеро в Республике Карелия, за которое отдали 10,26% голосов.
Сухум. 16 декабря. Апсныпресс. Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru провел опрос и узнал, какие водоемы в России пользователи соцсетей считают самыми красивыми для зимнего отдыха.
Первое место заняло озеро Байкал, за него проголосовали 37,18%. Второе – озеро Рица в Абхазии, оно набрало 28,21% и на третьем месте Онежское озеро в Республике Карелия, за которое отдали 10,26% голосов.
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