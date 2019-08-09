16:02, 15 Августа 2019 283
15:22, 15 Августа 2019 266
14:32, 15 Августа 2019 134
13:37, 15 Августа 2019 255
12:50, 15 Августа 2019 276
12:24, 15 Августа 2019 377
11:42, 15 Августа 2019 272
15:40, 14 Августа 2019 344
14:40, 14 Августа 2019 445
12:50, 14 Августа 2019 405
12:35, 14 Августа 2019 294
12:09, 14 Августа 2019 357
09:00, 14 Августа 2019 490
16:16, 13 Августа 2019 411
15:05, 13 Августа 2019 325
13:24, 13 Августа 2019 320
12:55, 13 Августа 2019 602
11:32, 13 Августа 2019 352
21:18, 12 Августа 2019 619
12:11, 12 Августа 2019 736
15:18, 11 Августа 2019 632
12:40, 11 Августа 2019 364
12:28, 11 Августа 2019 332
12:25, 11 Августа 2019 404
18:28, 10 Августа 2019 610
Популярное
09.08.2019 816
12.08.2019 738
08.08.2019 700
12.08.2019 619
10.08.2019 610
08.08.2019 552
Отменены вывозные пошлины на орех фундук
240
16:02, 15 Августа 2019
Соответствующее Постановление издано Кабинетом Министров РА.
Сухум. 15 августа. Апсныпресс. Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба подписал Постановление Кабинета Министров РА «О внесении изменений в Постановление Кабинета Министров РА от 30.06.2003 г. №291 «О ставках вывозных таможенных пошлин». Изданным актом Правительства отменяются вывозные пошлины на позиции «орех лесной в скорлупе» и «орех лесной, очищенный от скорлупы».
Как отмечается в сообщении, нормативно-правовой акт, отменяющий вывозные таможенные пошлины на орех фундук, издан, учитывая, что проведенные в 2019 году Министерством сельского хозяйства РА мероприятия по защите ореховых плантаций положительно сказались на качестве урожая. По предварительным данным, в текущем году удастся сохранить не менее 70% урожая. Основной объем производства ореха фундука приходится на личные подсобные хозяйства, которые для многих жителей Абхазии являются основным источником дохода.
Сухум. 15 августа. Апсныпресс. Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба подписал Постановление Кабинета Министров РА «О внесении изменений в Постановление Кабинета Министров РА от 30.06.2003 г. №291 «О ставках вывозных таможенных пошлин». Изданным актом Правительства отменяются вывозные пошлины на позиции «орех лесной в скорлупе» и «орех лесной, очищенный от скорлупы».
Как отмечается в сообщении, нормативно-правовой акт, отменяющий вывозные таможенные пошлины на орех фундук, издан, учитывая, что проведенные в 2019 году Министерством сельского хозяйства РА мероприятия по защите ореховых плантаций положительно сказались на качестве урожая. По предварительным данным, в текущем году удастся сохранить не менее 70% урожая. Основной объем производства ореха фундука приходится на личные подсобные хозяйства, которые для многих жителей Абхазии являются основным источником дохода.
Погода
Курс валют
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.