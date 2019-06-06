Открытый шахматный турнир, посвященный Дню независимости России, прошел в Сухуме

Организаторы соревнования - представительство Россотрудничества в РА и Федерация шахмат Абхазии.



Сухум. 13 июня. Апсныпресс. В Сухуме прошел открытый шахматный турнир, посвященный Дню независимости России. В турнире участвовали свыше 60 шахматистов всех возрастов, из всех регионов Абхазии, а также гости из России.



Организаторы соревнования - представительство Россотрудничества в РА и Федерация шахмат Абхазии.



С приветственным словом к участникам соревнований обратился руководитель Россотрудничества Вадим Чеха. Он заверил, что данный турнир станет ежегодным, традиционным и выразил поддержку развитию детского спорта в Абхазии.



В результате бескомпромиссной борьбы победителем стал Даниель Гаспарян.

Среди школьников победил Дэниел Полей.

Среди девушек - Дарья Касьян.

Среди ветеранов - Борис Накопия.



Все призеры были отмечены денежными призами, медалями и грамотами.