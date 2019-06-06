APS
ENG
RU
Новости
Статьи
Интервью
Документы
Возвращение имени
ЦИК
Медиа
Апсны
Контакты
Лента новостей
13:51, 13 Июня 2019 60
11:35, 13 Июня 2019 126
09:01, 13 Июня 2019 219
15:43, 12 Июня 2019 294
14:10, 12 Июня 2019 365
11:09, 12 Июня 2019 424
09:47, 12 Июня 2019 268
16:11, 11 Июня 2019 351
15:59, 11 Июня 2019 290
15:53, 11 Июня 2019 431
13:15, 11 Июня 2019 544
11:43, 11 Июня 2019 369
20:50, 10 Июня 2019 514
19:13, 10 Июня 2019 467
14:52, 10 Июня 2019 371
14:34, 10 Июня 2019 437
13:07, 10 Июня 2019 346
11:34, 10 Июня 2019 488
21:00, 9 Июня 2019 449
21:24, 8 Июня 2019 673
11:35, 8 Июня 2019 532
11:30, 8 Июня 2019 427
21:24, 7 Июня 2019 568
16:09, 7 Июня 2019 595
15:49, 7 Июня 2019 839

Популярное
Главная / Новости / Русская версия / Открытый шахматный турнир, посвященный Дню независимости России, прошел в Сухуме

Открытый шахматный турнир, посвященный Дню независимости России, прошел в Сухуме

57
13:51, 13 Июня 2019
Открытый шахматный турнир, посвященный Дню независимости России, прошел в Сухуме
Организаторы соревнования - представительство Россотрудничества в РА и Федерация шахмат Абхазии.

Сухум. 13 июня. Апсныпресс. В Сухуме прошел открытый шахматный турнир, посвященный Дню независимости России. В турнире участвовали свыше 60 шахматистов всех возрастов, из всех регионов Абхазии, а также гости из России.

Организаторы соревнования - представительство Россотрудничества в РА и Федерация шахмат Абхазии.

С приветственным словом к участникам соревнований обратился руководитель Россотрудничества Вадим Чеха. Он заверил, что данный турнир станет ежегодным, традиционным и выразил поддержку развитию детского спорта в Абхазии.

В результате бескомпромиссной борьбы победителем стал Даниель Гаспарян.
Среди школьников победил Дэниел Полей.
Среди девушек - Дарья Касьян.
Среди ветеранов - Борис Накопия.

Все призеры были отмечены денежными призами, медалями и грамотами.

Возврат к списку


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
Курс валют БА
Другие валюты
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Реклама
Информационные партнёры
КБФ Ашана
Газета РА
Кабинет министров
Абхазский Госуниверситет
Минкульт Абхазии
МВД РА
Апсуара Интернет-библиотека
Абхазия Ворд
Контакты
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Званба, 9.

тел.: +7 (840) 226-41-37
email: apsnypress.info@mail.ru
АпсныПресс
Новости
Новости за сегодня
Итоги
Интервью
ЦИК
Апсны
История
Природа
Карты
Государственная символика
Органы государственной власти
Государственные награды
Аиааира
Отечественная война народа
Абхазии 1992 - 1993 гг.
Информация
Документы
иноСМИ
Медиа
Фотогалерея
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.
© Copyright 2019 АпсныПресс

Государственное информационное агентство
Республики Абхазия

Яндекс.Метрика