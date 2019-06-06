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Открытый шахматный турнир, посвященный Дню независимости России, прошел в Сухуме
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13:51, 13 Июня 2019
Организаторы соревнования - представительство Россотрудничества в РА и Федерация шахмат Абхазии.
Сухум. 13 июня. Апсныпресс. В Сухуме прошел открытый шахматный турнир, посвященный Дню независимости России. В турнире участвовали свыше 60 шахматистов всех возрастов, из всех регионов Абхазии, а также гости из России.
Организаторы соревнования - представительство Россотрудничества в РА и Федерация шахмат Абхазии.
С приветственным словом к участникам соревнований обратился руководитель Россотрудничества Вадим Чеха. Он заверил, что данный турнир станет ежегодным, традиционным и выразил поддержку развитию детского спорта в Абхазии.
В результате бескомпромиссной борьбы победителем стал Даниель Гаспарян.
Среди школьников победил Дэниел Полей.
Среди девушек - Дарья Касьян.
Среди ветеранов - Борис Накопия.
Все призеры были отмечены денежными призами, медалями и грамотами.
Сухум. 13 июня. Апсныпресс. В Сухуме прошел открытый шахматный турнир, посвященный Дню независимости России. В турнире участвовали свыше 60 шахматистов всех возрастов, из всех регионов Абхазии, а также гости из России.
Организаторы соревнования - представительство Россотрудничества в РА и Федерация шахмат Абхазии.
С приветственным словом к участникам соревнований обратился руководитель Россотрудничества Вадим Чеха. Он заверил, что данный турнир станет ежегодным, традиционным и выразил поддержку развитию детского спорта в Абхазии.
В результате бескомпромиссной борьбы победителем стал Даниель Гаспарян.
Среди школьников победил Дэниел Полей.
Среди девушек - Дарья Касьян.
Среди ветеранов - Борис Накопия.
Все призеры были отмечены денежными призами, медалями и грамотами.
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