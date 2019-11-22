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Открыта фитосанитарная лаборатория, оснащенная современной техникой
14:13, 29 Ноября 2019
В фитосанитарной лаборатории Госинспекции по карантину растений РА установлено новое оборудование.
Сухум. 29 ноября. Апсныпресс. Тамара Ачба. В Государственной инспекции по карантину растений Абхазии прошло открытие обновленной, оборудованной современной техникой, фитосанитарной лаборатории. На мероприятии присутствовали Президент РА Рауль Хаджимба и премьер-министр РА Валерий Бганба.
Заведующая фитосанитарной лабораторией Госинспекции по карантину растений Майя выразила признательность Президенту за создание необходимых условий для эффективного проведения лабораторных исследований и отметила, что лаборатория долгое время нуждалась в современном оборудовании: «Фитосанитарная лаборатория по карантину растений функционирует в течение многих лет, сотрудницы лаборатории проводят экспертизы образцов как отечественного, так и импортного материала. Впервые за послевоенный период появилась возможность оснастить лабораторию современном оборудованием. Наши возможности по проведению экспертиз увеличились. В лаборатории проводятся энтомологическая, фитопатологическая, бактериологическая, гельминтологическая экспертизы. Также, составлен перечень особо опасных вредных организмов, распространённых на территории станы, их всего – 14 и 4 вида сорных растений». По ее словам, энтомологическая экспертиза растительных материалов и почвы является одним из основных звеньев в системе карантинных мероприятий по охране садов, полей, лесов от опасных вредителей.
При этом, Глава государства подчеркнул, что результаты работы лаборатории должны оперативно использоваться для своевременного принятия мер по предотвращению завоза вредителей на территорию страны и их локализации: «Должны быть соответствующие методы выявления заболеваний, а также законодательная база, которая будет регулировать вопросы ввоза, локализацию болезней и меры воздействия на людей, занимающихся импортом продуктов растительного происхождения».
Сухум. 29 ноября. Апсныпресс. Тамара Ачба. В Государственной инспекции по карантину растений Абхазии прошло открытие обновленной, оборудованной современной техникой, фитосанитарной лаборатории. На мероприятии присутствовали Президент РА Рауль Хаджимба и премьер-министр РА Валерий Бганба.
Заведующая фитосанитарной лабораторией Госинспекции по карантину растений Майя выразила признательность Президенту за создание необходимых условий для эффективного проведения лабораторных исследований и отметила, что лаборатория долгое время нуждалась в современном оборудовании: «Фитосанитарная лаборатория по карантину растений функционирует в течение многих лет, сотрудницы лаборатории проводят экспертизы образцов как отечественного, так и импортного материала. Впервые за послевоенный период появилась возможность оснастить лабораторию современном оборудованием. Наши возможности по проведению экспертиз увеличились. В лаборатории проводятся энтомологическая, фитопатологическая, бактериологическая, гельминтологическая экспертизы. Также, составлен перечень особо опасных вредных организмов, распространённых на территории станы, их всего – 14 и 4 вида сорных растений». По ее словам, энтомологическая экспертиза растительных материалов и почвы является одним из основных звеньев в системе карантинных мероприятий по охране садов, полей, лесов от опасных вредителей.
При этом, Глава государства подчеркнул, что результаты работы лаборатории должны оперативно использоваться для своевременного принятия мер по предотвращению завоза вредителей на территорию страны и их локализации: «Должны быть соответствующие методы выявления заболеваний, а также законодательная база, которая будет регулировать вопросы ввоза, локализацию болезней и меры воздействия на людей, занимающихся импортом продуктов растительного происхождения».
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