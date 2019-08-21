Открылся международный пресс-центр Центризбиркома РА «Выборы Президента Республики Абхазия 2019».

На сегодняшний день практически завершены подготовительные работы на всех избирательных участках.



Сухум. 24 августа. Апсныпресс. Лана Цвижба. В здании Министерства по репатриации открылся международный пресс-центр Центральной избирательной комиссии РА «Выборы Президента Республики Абхазия 2019».



Председатель ЦИК Тамаз Гогия, открывая пресс-центр, отметил: «Вся официальная информация будет предоставляться в этом зале. Международный пресс-центр создан Центральной избирательной комиссией, в целях информирования международной общественности об основном политическом событии в Республике Абхазия – выборах президента. Такого рода мероприятия во всех странах являются особо важными. Поэтому ваше наблюдение, мониторинг за данной ситуацией для нас имеет огромное значение. Мы хотим поблагодарить всех, кто присутствует сегодня на нашей встрече».



Гогия сообщил о готовности избирательных участков: «На территории Республики Абхазия предусмотрено 35 округов. Округа разбиты по районам таким образом: Гагрский район - с 9 по 13 округ, Гудаутский район - с 14 по 20 округ, Сухумский район – с 21 по 23 округ, город Сухум – с 1 по 8 округ, Гулрыпшский район – с 24 по 26 округ, Очамчырский район - с 27 по 32 округ, Ткуарчалский район – с 33 по 34 округ, Галский район – 35 округ. Каждый из округов разбит на участки. Общее количество участков на территории Республики Абхазия - 152 и 3 участка - за пределами Абхазии, 2 из которых - в Российской Федерации, это Москва и Черкесск и 1 участок - в городе Стамбул, Турецкой Республики. На сегодняшний день практически завершены подготовительные работы на всех избирательных участках. Заканчивается составление и утверждение списков избирателей. Количество избирателей по вчерашним данным, без учета лиц, получивших удостоверение на право голосования, которое выдает Центральная избирательная комиссия - 118 932 человека.

Законодательством также предусматривается голосование лиц, достигших 18 лет, вплоть до дня голосования, они уже в день голосования попадают в дополнительные списки. Цифра, названная мной, не является постоянной, точные данные будут завтра».



Как отметил Гогия, все необходимые условия созданы для работы на выборах международных наблюдателей: «Им предоставляем возможность посетить любой участок, по желанию. Программа действий расписана». По его словам, список зарегистрированных международных наблюдателей и журналистов, которые будут освещать выборы, пока формируется, на сегодня - это более 100 гостей и около 60 журналистов.



Гогия подчеркнул, что серьезных нарушений нет: «Подавались заявки, многие перенаправлялись в Генеральную прокуратуру, чтобы дать определение в соответствии с требованием действующего законодательства. Есть некоторые определения, которые должна дать Прокуратура. В случае, если будут возникать составы нарушений, Генпрокуратура направит нам документы, а мы, изучив их, направляем в суд. На сегодняшний день такого прецедента нет».



Тамаз Гогия проинформировал, что отметка о голосовании будет ставиться на пятой странице паспорта гражданина Абхазии - это специальный штамп и подпись лица, поставившего его.

