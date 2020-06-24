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Отдельные меры по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции продлены до 15 июля
15
20:04, 30 Июня 2020
Соответствующий документ подписал Президент Аслан Бжания.
Сухум. 30 июня. Апсныпресс. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал Распоряжение «Об отдельных мерах по защите здоровья населения
Республики Абхазия от новой коронавирусной инфекции COVID-19».
В документе говорится:
«На основании решения Координационного штаба по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19 от 29 июня 2020 года:
1. Поручить Министерству иностранных дел Республики Абхазия, Министерству туризма Республики Абхазия, Министерству здравоохранения Республики Абхазия и Службе государственной безопасности Республики Абхазия в порядке межведомственного взаимодействия проработать вопрос с Министерством иностранных дел Российской Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральной службой безопасности Российской Федерации, Федеральным агентством по туризму вопрос о возможности открытия пунктов пропуска через абхазо-российскую государственную границу в целях организации туристического сезона в 2020 году с 15 июля 2020 года при благоприятной эпидемиологической обстановке в Республике Абхазия и в Российской Федерации.
2. Ограничить до 15 июля 2020 года въезд в Республику Абхазия через пункты пропуска на абхазо-российской государственной границе иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением:
1) работников дипломатических учреждений иностранных государств, аккредитованных в Республике Абхазия, военнослужащих Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия, Объединенной российской военной базы;
2) водителей транспортных средств, осуществляющих международные грузовые перевозки;
3) машинистов грузовых поездов;
4) однократно въезжающих в Республику Абхазия иностранных граждан и лиц без гражданства к проживающим в Республике Абхазия близким родственникам (супругам, родителям, детям, усыновителям, усыновленным, родным братьям и родным сестрам, дедушкам, бабушкам, внукам), опекунам и попечителям, являющимся гражданами Республики Абхазия либо являющимся иностранными гражданами, постоянно либо временно проживающими на законных основаниях в Республике Абхазия, при условии предъявления:
– действительных документов, удостоверяющих их личность и признаваемых Республикой Абхазия в этом качестве, и визы либо в безвизовом порядке в случаях, предусмотренных международными договорами Республики Абхазия и Указами Президента Республики Абхазия;
– документов (копий документов), подтверждающих степень родства, (установления опекунства или попечительства);
– копий документов, подтверждающих временное либо постоянное проживание иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Республики Абхазия;
– документа, выданного медицинским учреждением Российской Федерации не позднее 3-х календарных дней до въезда данного лица, подтверждающего проведение теста - исследования на коронавирусную инфекцию COVID-19 с отрицательным результатом.
3. Министерству по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия совместно с Министерством здравоохранения Республики Абхазия и Министерством внутренних дел Республики Абхазия организовать до 15 июля 2020 года круглосуточное дежурство медицинской бригады в пунктах пропуска через абхазо-российскую государственную границу.
4. Запретить до 15 июля 2020 года деятельность магазинов беспошлинной торговли (дьюти-фри) на абхазо-российской государственной границе.
5. Администрациям продуктовых, сельскохозяйственных и вещевых рынков в г. Сухум и районах Республики Абхазия ежедневно осуществлять профилактическую дезинфекцию территорий данных объектов.
6. Главам администраций г. Сухум и районов Республики Абхазия обеспечить работу общественного транспорта с обязательной ежедневной дезинфекцией эксплуатируемых транспортных средств.
7. Определить уполномоченными органами, ответственными за реализацию настоящего Распоряжения:
– Министерство иностранных дел Республики Абхазия – за реализацию пункта 1 настоящего Распоряжения;
– Министерство туризма Республики Абхазия – за реализацию пункта 1 настоящего Распоряжения;
– Министерство здравоохранения Республики Абхазия – за реализацию пунктов 1 и 3 настоящего Распоряжения;
– Службу государственной безопасности Республики Абхазия – за реализацию пунктов 1 и 2 настоящего Распоряжения;
– Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия – за реализацию пункта 3 настоящего Распоряжения;
– Государственный таможенный комитет Республики Абхазия – за реализацию пункта 4 настоящего Распоряжения;
– Администрации г. Сухум и районов Республики Абхазия – за реализацию пунктов 5 и 6 настоящего Распоряжения.
8. Признать утратившим силу Распоряжение Президента Республики Абхазия «Об отдельных мерах по защите здоровья населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19» от 12 июня 2020 года, № 227-рп.
9. Настоящее Распоряжение вступает в силу с 1 июля 2020 года».
Сухум. 30 июня. Апсныпресс. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал Распоряжение «Об отдельных мерах по защите здоровья населения
Республики Абхазия от новой коронавирусной инфекции COVID-19».
В документе говорится:
«На основании решения Координационного штаба по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19 от 29 июня 2020 года:
1. Поручить Министерству иностранных дел Республики Абхазия, Министерству туризма Республики Абхазия, Министерству здравоохранения Республики Абхазия и Службе государственной безопасности Республики Абхазия в порядке межведомственного взаимодействия проработать вопрос с Министерством иностранных дел Российской Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральной службой безопасности Российской Федерации, Федеральным агентством по туризму вопрос о возможности открытия пунктов пропуска через абхазо-российскую государственную границу в целях организации туристического сезона в 2020 году с 15 июля 2020 года при благоприятной эпидемиологической обстановке в Республике Абхазия и в Российской Федерации.
2. Ограничить до 15 июля 2020 года въезд в Республику Абхазия через пункты пропуска на абхазо-российской государственной границе иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением:
1) работников дипломатических учреждений иностранных государств, аккредитованных в Республике Абхазия, военнослужащих Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия, Объединенной российской военной базы;
2) водителей транспортных средств, осуществляющих международные грузовые перевозки;
3) машинистов грузовых поездов;
4) однократно въезжающих в Республику Абхазия иностранных граждан и лиц без гражданства к проживающим в Республике Абхазия близким родственникам (супругам, родителям, детям, усыновителям, усыновленным, родным братьям и родным сестрам, дедушкам, бабушкам, внукам), опекунам и попечителям, являющимся гражданами Республики Абхазия либо являющимся иностранными гражданами, постоянно либо временно проживающими на законных основаниях в Республике Абхазия, при условии предъявления:
– действительных документов, удостоверяющих их личность и признаваемых Республикой Абхазия в этом качестве, и визы либо в безвизовом порядке в случаях, предусмотренных международными договорами Республики Абхазия и Указами Президента Республики Абхазия;
– документов (копий документов), подтверждающих степень родства, (установления опекунства или попечительства);
– копий документов, подтверждающих временное либо постоянное проживание иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Республики Абхазия;
– документа, выданного медицинским учреждением Российской Федерации не позднее 3-х календарных дней до въезда данного лица, подтверждающего проведение теста - исследования на коронавирусную инфекцию COVID-19 с отрицательным результатом.
3. Министерству по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия совместно с Министерством здравоохранения Республики Абхазия и Министерством внутренних дел Республики Абхазия организовать до 15 июля 2020 года круглосуточное дежурство медицинской бригады в пунктах пропуска через абхазо-российскую государственную границу.
4. Запретить до 15 июля 2020 года деятельность магазинов беспошлинной торговли (дьюти-фри) на абхазо-российской государственной границе.
5. Администрациям продуктовых, сельскохозяйственных и вещевых рынков в г. Сухум и районах Республики Абхазия ежедневно осуществлять профилактическую дезинфекцию территорий данных объектов.
6. Главам администраций г. Сухум и районов Республики Абхазия обеспечить работу общественного транспорта с обязательной ежедневной дезинфекцией эксплуатируемых транспортных средств.
7. Определить уполномоченными органами, ответственными за реализацию настоящего Распоряжения:
– Министерство иностранных дел Республики Абхазия – за реализацию пункта 1 настоящего Распоряжения;
– Министерство туризма Республики Абхазия – за реализацию пункта 1 настоящего Распоряжения;
– Министерство здравоохранения Республики Абхазия – за реализацию пунктов 1 и 3 настоящего Распоряжения;
– Службу государственной безопасности Республики Абхазия – за реализацию пунктов 1 и 2 настоящего Распоряжения;
– Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия – за реализацию пункта 3 настоящего Распоряжения;
– Государственный таможенный комитет Республики Абхазия – за реализацию пункта 4 настоящего Распоряжения;
– Администрации г. Сухум и районов Республики Абхазия – за реализацию пунктов 5 и 6 настоящего Распоряжения.
8. Признать утратившим силу Распоряжение Президента Республики Абхазия «Об отдельных мерах по защите здоровья населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19» от 12 июня 2020 года, № 227-рп.
9. Настоящее Распоряжение вступает в силу с 1 июля 2020 года».
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