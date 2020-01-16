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Отари Берзения освобождён от должности начальника ГСО Абхазии
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17:27, 20 Января 2020
Соответствующий Указ подписал и.о. Президента РА Валерий Бганба.
Сухум. 20 января. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба подписал Указ о начальнике Государственной службы охраны.
В документе говорится:
«Освободить Берзения Отари Нуриевича от занимаемой должности начальника Государственной службы охраны Республики Абхазия согласно поданному рапорту».
Сухум. 20 января. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба подписал Указ о начальнике Государственной службы охраны.
В документе говорится:
«Освободить Берзения Отари Нуриевича от занимаемой должности начальника Государственной службы охраны Республики Абхазия согласно поданному рапорту».
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