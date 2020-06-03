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«Орхидея Траунштейнера» и «серапиас сошниковый»: Савелий Читанава рассказал об эндемичных растениях Абхазии

16:17, 3 Июня 2020
«Орхидея Траунштейнера» и «серапиас сошниковый»: Савелий Читанава рассказал об эндемичных растениях Абхазии
В стране насчитывается 2190 видов растений, среди них 83 – эндемичные.

Сухум. 3 июня. Апсныпресс. Аманда Касландзия. Российские ботаники отметили, что редчайшее растение «серапиас сошниковый» можно в изобилии встретить в окрестностях Цебельды в Республике Абхазия. Это заявление научные сотрудники сделали, обнаружив поляну краснокнижного вида орхидей в дендрарии Сочинского национального парка. Председатель Госкомитета по экологии РА Савелий Читанава рассказал Апсныпресс о том, какие еще эндемичные растения произрастают в Абхазии.


При этом Савелий Читанава подчеркнул: «Нет ничего удивительного в том, что в Сочинском национальном парке нашли орхидеи, потому что в Сочинском регионе они произрастают точно так же, как в Абхазии. У нас – 33 вида орхидей, все они очень редкие растения и расположены в разных высотных поясах. Среди них один вид считается эндемичным – это растение называется «орхидея Траунштейнера».

Председатель Госкомитета по экологии рассказал о редких и исчезающих видах растений: «Редкими растениями флора Абхазии богата. В целом, насчитывается 2190 видов, среди них 83 вида – эндемичные. Это очень высокий процент для такой маленькой территории».

По словам Читанава, уже на протяжение 5 лет ученые Абхазии занимаются составлением «Красной книги» страны. Научные исследователи Института ботаники АНА РА работают над разделами о растительности, сотрудники Института экологии университета – ведут зоологические разделы. «Мы полны решимости завершить составление «Красной книги» Абхазии в ближайшее время», - сказал Савелий Читанава.

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