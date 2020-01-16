Определены даты экзаменов по государственному языку для кандидатов в Президенты

В Центральной избирательной комиссии прошло заседание лингвистической комиссии.



Сухум. 21 января. Апсныпресс. Лана Цвижба. Прошло заседание лингвистической комиссии по подтверждению свободного владения государственным языком кандидатов в президенты Абхазии.



Представитель лингвистической комиссии доктор филологических наук, профессор, академик Академии наук Абхазии Валентин Когония рассказал об итогах заседания: «Мы установили, в какие дни будем принимать экзамены. Также определено, какие этапы должен проходить кандидат в президенты, чтобы подтвердить владение государственным языком в присутствии лингвистической комиссии».



По информации Когония, экзамены назначены на 27 и 31 января, в 14:00, а также на 3, 7, 10, 11 февраля.



Валентин Когония отметил: «Я впервые вошел в состав лингвистической комиссии. Насколько я пониманию, завтрашний президент, нынешний кандидат, должен свободно владеть государственным абхазским языком. То есть, все оперативные совещания, брифинги на всех уровнях он должен уметь свободно проводить на абхазском языке».



Поэтому, как сообщил Когония, комиссией определены для кандидатов следующие испытания: рассказ своей биографии, чтение и пересказ политического текста, сочинение на абхазском языке на одну страницу. «В первую очередь, наше требование – в прямом эфире кандидаты в обязательном порядке должны выступить на государственном языке, не иначе. Я ответственно заявляю, что ни при каких условиях не пропущу того кандидата, который не пройдет все этапы, определенные комиссией», - сказал Когония.



В состав лингвистической комиссии вошли:

председатель комиссии – доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой педагогики и методик начального образования АГУ Алексей Касландзия;

кандидат филологических наук, доцент, заведующая кафедрой абхазской литературы АГУ Диана Джинджолия;

доктор филологических наук, профессор, академик Академии наук Абхазии Валентин Когония;

доктор филологических наук, профессор Леонид Саманба;

и.о.председателя Государственного комитета по государственной языковой политике РА Батал Хагуш.

