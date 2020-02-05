Определен перечень профессий, представляющих государственный интерес для Абхазии

Соответствующее Постановление было принято в Кабинете Министров РА.



Сухум. 5 февраля. Апсныпресс. В Кабинете Министров РА утвержден перечень профессий, квалификаций и требований к ним, представляющих особый государственный интерес для Республики Абхазия.



Согласно принятому Постановлению, в этот перечень по разделу «здравоохранение» вошли следующие профессии:



врач-инфекционист с высшим медицинским образованием, интернатурой или ординатурой, действующим сертификатом по специальности «инфекционные болезни» и опытом работы не менее трех лет по специальности;



врач-ревматолог с высшим медицинским образованием, действующим сертификатом по специальности и опытом работы не менее трех лет по специальности;



врач-педиатр с высшим медицинским образованием по специальности «лечебное дело», «педиатрия», интернатурой, ординатурой или переподготовкой по специальности



«педиатрия», сертификатом специалиста по специальности «педиатрия» и опытом работы не менее трех лет по специальности;



врач – ортопед детский с высшим медицинским образованием, действующим сертификатом по специальности и опытом работы не менее трех лет по специальности;



врач-анестезиолог-реаниматолог с высшим медицинским образованием, действующим сертификатом по специальности и опытом работы не менее трех лет по специальности;



врач-токсиколог с высшим медицинским образованием, действующим сертификатом по специальности «токсикология» и опытом работы не менее трех лет по специальности;



врач-фтизиатр с высшим медицинским образованием, действующим сертификатом по специальности и опытом работы не менее трех лет по специальности.



По разделу «технические профессии»:



инженер-энергетик с высшим профессиональным



(техническим) образованием и опытом работы по специальности на инженерно-технических должностях не менее трех лет;

архитектор с высшим образованием и опытом работы не менее трех лет;



инженер-технолог с высшим или средним образованием и опытом работы не менее трех лет по профилю;



инженер-конструктор с высшим техническим образованием и опытом работы не менее трех лет по профилю;



инженер по ГЭС с высшим профессиональным (техническим) образованием и опытом работы не менее трех лет по профилю;



инженер-проектировщик с профильными образованием и опытом работы не менее трех лет по профилю;



инженер автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии с высшим техническим образованием и опытом работы не менее трех лет с автоматизированной информационно-измерительной системой коммерческого учета;



инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике с высшим или среднетехническим образованием и опытом работы не менее двух лет по профилю.



По разделу «транспорт»:



пилот транспортной авиации с высшим профильным образованием и опытом работы не менее трех лет по профилю;



авиационный диспетчер со знанием английского языка с высшим, неполным высшим или средним профессиональным (по программам подготовки специалистов) образованием;



авиационный инженер с высшим образованием и опытом работы в должности инженера не менее пяти лет



специалист в области судостроения (кораблестроения и обслуживания морских судов) с высшим морским техническим образованием и опытом работы на предприятиях судостроения (судоремонта) на производственных предприятиях



морской индустрии не менее трех лет;



авиационный техник со средним или высшим профессиональным авиационным образованием.



По разделу «профессии в сфере образования»:



научный сотрудник (в сфере образовательных технологий, инженерии, проектного управления, аграрных наук, медицины, биотехнологий, информационных технологий, финансов и экономики) с ученой степенью и опытом работы не менее двух лет;



преподаватели, приглашаемые высшими учебными заведениями Республики Абхазия для чтения курсов лекций со степенью не менее магистра в соответствующей сфере и опытом работы не менее пяти лет в высших учебных заведениях.



