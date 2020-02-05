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Определен перечень профессий, представляющих государственный интерес для Абхазии

15:25, 5 Февраля 2020
Определен перечень профессий, представляющих государственный интерес для Абхазии
Соответствующее Постановление было принято в Кабинете Министров РА. 

Сухум. 5 февраля. Апсныпресс. В Кабинете Министров РА утвержден перечень профессий, квалификаций и требований к ним, представляющих особый государственный интерес для Республики Абхазия. 

Согласно принятому Постановлению, в этот перечень по разделу «здравоохранение» вошли следующие профессии: 

врач-инфекционист с высшим медицинским образованием, интернатурой или ординатурой, действующим сертификатом по специальности «инфекционные болезни» и опытом работы не менее трех лет по специальности;

врач-ревматолог с высшим медицинским образованием, действующим сертификатом по специальности и опытом работы не менее трех лет по специальности;

врач-педиатр с высшим медицинским образованием по специальности «лечебное дело», «педиатрия», интернатурой, ординатурой или переподготовкой по специальности

«педиатрия», сертификатом специалиста по специальности «педиатрия» и опытом работы не менее трех лет по специальности;

врач – ортопед детский с высшим медицинским образованием, действующим сертификатом по специальности и опытом работы не менее трех лет по специальности;

врач-анестезиолог-реаниматолог с высшим медицинским образованием, действующим сертификатом по специальности и опытом работы не менее трех лет по специальности;

врач-токсиколог с высшим медицинским образованием, действующим сертификатом по специальности «токсикология» и опытом работы не менее трех лет по специальности;

врач-фтизиатр с высшим медицинским образованием, действующим сертификатом по специальности и опытом работы не менее трех лет по специальности.

По разделу «технические профессии»: 

инженер-энергетик с высшим профессиональным

(техническим) образованием и опытом работы по специальности на инженерно-технических должностях не менее трех лет;
архитектор с высшим образованием и опытом работы не менее трех лет;

инженер-технолог с высшим или средним образованием и опытом работы не менее трех лет по профилю;

инженер-конструктор с высшим техническим образованием и опытом работы не менее трех лет по профилю;

инженер по ГЭС с высшим профессиональным (техническим) образованием и опытом работы не менее трех лет по профилю;

инженер-проектировщик с профильными образованием и опытом работы не менее трех лет по профилю;

инженер автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии с высшим техническим образованием и опытом работы не менее трех лет с автоматизированной информационно-измерительной системой коммерческого учета;

инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике с высшим или среднетехническим образованием и опытом работы не менее двух лет по профилю.

По разделу «транспорт»:

пилот транспортной авиации с высшим профильным образованием и опытом работы не менее трех лет по профилю;

авиационный диспетчер со знанием английского языка с высшим, неполным высшим или средним профессиональным (по программам подготовки специалистов) образованием;

авиационный инженер с высшим образованием и опытом работы в должности инженера не менее пяти лет

специалист в области судостроения (кораблестроения и обслуживания морских судов) с высшим морским техническим образованием и опытом работы на предприятиях судостроения (судоремонта) на производственных предприятиях 

морской индустрии не менее трех лет;

авиационный техник со средним или высшим профессиональным авиационным образованием.

По разделу «профессии в сфере образования»:

научный сотрудник (в сфере образовательных технологий, инженерии, проектного управления, аграрных наук, медицины, биотехнологий, информационных технологий, финансов и экономики) с ученой степенью и опытом работы не менее двух лет;

преподаватели, приглашаемые высшими учебными заведениями Республики Абхазия для чтения курсов лекций со степенью не менее магистра в соответствующей сфере и опытом работы не менее пяти лет в высших учебных заведениях.


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