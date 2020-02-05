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Определен перечень профессий, представляющих государственный интерес для Абхазии
15:25, 5 Февраля 2020
Соответствующее Постановление было принято в Кабинете Министров РА.
Сухум. 5 февраля. Апсныпресс. В Кабинете Министров РА утвержден перечень профессий, квалификаций и требований к ним, представляющих особый государственный интерес для Республики Абхазия.
Согласно принятому Постановлению, в этот перечень по разделу «здравоохранение» вошли следующие профессии:
врач-инфекционист с высшим медицинским образованием, интернатурой или ординатурой, действующим сертификатом по специальности «инфекционные болезни» и опытом работы не менее трех лет по специальности;
врач-ревматолог с высшим медицинским образованием, действующим сертификатом по специальности и опытом работы не менее трех лет по специальности;
врач-педиатр с высшим медицинским образованием по специальности «лечебное дело», «педиатрия», интернатурой, ординатурой или переподготовкой по специальности
«педиатрия», сертификатом специалиста по специальности «педиатрия» и опытом работы не менее трех лет по специальности;
врач – ортопед детский с высшим медицинским образованием, действующим сертификатом по специальности и опытом работы не менее трех лет по специальности;
врач-анестезиолог-реаниматолог с высшим медицинским образованием, действующим сертификатом по специальности и опытом работы не менее трех лет по специальности;
врач-токсиколог с высшим медицинским образованием, действующим сертификатом по специальности «токсикология» и опытом работы не менее трех лет по специальности;
врач-фтизиатр с высшим медицинским образованием, действующим сертификатом по специальности и опытом работы не менее трех лет по специальности.
По разделу «технические профессии»:
инженер-энергетик с высшим профессиональным
(техническим) образованием и опытом работы по специальности на инженерно-технических должностях не менее трех лет;
архитектор с высшим образованием и опытом работы не менее трех лет;
инженер-технолог с высшим или средним образованием и опытом работы не менее трех лет по профилю;
инженер-конструктор с высшим техническим образованием и опытом работы не менее трех лет по профилю;
инженер по ГЭС с высшим профессиональным (техническим) образованием и опытом работы не менее трех лет по профилю;
инженер-проектировщик с профильными образованием и опытом работы не менее трех лет по профилю;
инженер автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии с высшим техническим образованием и опытом работы не менее трех лет с автоматизированной информационно-измерительной системой коммерческого учета;
инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике с высшим или среднетехническим образованием и опытом работы не менее двух лет по профилю.
По разделу «транспорт»:
пилот транспортной авиации с высшим профильным образованием и опытом работы не менее трех лет по профилю;
авиационный диспетчер со знанием английского языка с высшим, неполным высшим или средним профессиональным (по программам подготовки специалистов) образованием;
авиационный инженер с высшим образованием и опытом работы в должности инженера не менее пяти лет
специалист в области судостроения (кораблестроения и обслуживания морских судов) с высшим морским техническим образованием и опытом работы на предприятиях судостроения (судоремонта) на производственных предприятиях
морской индустрии не менее трех лет;
авиационный техник со средним или высшим профессиональным авиационным образованием.
По разделу «профессии в сфере образования»:
научный сотрудник (в сфере образовательных технологий, инженерии, проектного управления, аграрных наук, медицины, биотехнологий, информационных технологий, финансов и экономики) с ученой степенью и опытом работы не менее двух лет;
преподаватели, приглашаемые высшими учебными заведениями Республики Абхазия для чтения курсов лекций со степенью не менее магистра в соответствующей сфере и опытом работы не менее пяти лет в высших учебных заведениях.
Сухум. 5 февраля. Апсныпресс. В Кабинете Министров РА утвержден перечень профессий, квалификаций и требований к ним, представляющих особый государственный интерес для Республики Абхазия.
Согласно принятому Постановлению, в этот перечень по разделу «здравоохранение» вошли следующие профессии:
врач-инфекционист с высшим медицинским образованием, интернатурой или ординатурой, действующим сертификатом по специальности «инфекционные болезни» и опытом работы не менее трех лет по специальности;
врач-ревматолог с высшим медицинским образованием, действующим сертификатом по специальности и опытом работы не менее трех лет по специальности;
врач-педиатр с высшим медицинским образованием по специальности «лечебное дело», «педиатрия», интернатурой, ординатурой или переподготовкой по специальности
«педиатрия», сертификатом специалиста по специальности «педиатрия» и опытом работы не менее трех лет по специальности;
врач – ортопед детский с высшим медицинским образованием, действующим сертификатом по специальности и опытом работы не менее трех лет по специальности;
врач-анестезиолог-реаниматолог с высшим медицинским образованием, действующим сертификатом по специальности и опытом работы не менее трех лет по специальности;
врач-токсиколог с высшим медицинским образованием, действующим сертификатом по специальности «токсикология» и опытом работы не менее трех лет по специальности;
врач-фтизиатр с высшим медицинским образованием, действующим сертификатом по специальности и опытом работы не менее трех лет по специальности.
По разделу «технические профессии»:
инженер-энергетик с высшим профессиональным
(техническим) образованием и опытом работы по специальности на инженерно-технических должностях не менее трех лет;
архитектор с высшим образованием и опытом работы не менее трех лет;
инженер-технолог с высшим или средним образованием и опытом работы не менее трех лет по профилю;
инженер-конструктор с высшим техническим образованием и опытом работы не менее трех лет по профилю;
инженер по ГЭС с высшим профессиональным (техническим) образованием и опытом работы не менее трех лет по профилю;
инженер-проектировщик с профильными образованием и опытом работы не менее трех лет по профилю;
инженер автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии с высшим техническим образованием и опытом работы не менее трех лет с автоматизированной информационно-измерительной системой коммерческого учета;
инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике с высшим или среднетехническим образованием и опытом работы не менее двух лет по профилю.
По разделу «транспорт»:
пилот транспортной авиации с высшим профильным образованием и опытом работы не менее трех лет по профилю;
авиационный диспетчер со знанием английского языка с высшим, неполным высшим или средним профессиональным (по программам подготовки специалистов) образованием;
авиационный инженер с высшим образованием и опытом работы в должности инженера не менее пяти лет
специалист в области судостроения (кораблестроения и обслуживания морских судов) с высшим морским техническим образованием и опытом работы на предприятиях судостроения (судоремонта) на производственных предприятиях
морской индустрии не менее трех лет;
авиационный техник со средним или высшим профессиональным авиационным образованием.
По разделу «профессии в сфере образования»:
научный сотрудник (в сфере образовательных технологий, инженерии, проектного управления, аграрных наук, медицины, биотехнологий, информационных технологий, финансов и экономики) с ученой степенью и опытом работы не менее двух лет;
преподаватели, приглашаемые высшими учебными заведениями Республики Абхазия для чтения курсов лекций со степенью не менее магистра в соответствующей сфере и опытом работы не менее пяти лет в высших учебных заведениях.
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