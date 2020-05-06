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Оперштаб: за сутки тестирование прошли 39 человек, у троих подтвердился коронавирус

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18:58, 12 Мая 2020
Оперштаб: за сутки тестирование прошли 39 человек, у троих подтвердился коронавирус
Оперативный штаб по защите населения от коронавируса информирует...

Сухум. 12 мая. Апсныпресс. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса продолжает информировать граждан об эпидемиологической обстановке в стране.

Так, по сообщению оперштаба, за прошедшие сутки тестирование прошли 39 человек. У троих из них диагноз коронавирус был подтвержден. В ближайшее время они будут отправлены в Гудаутский госпиталь. Это студенты российских вузов, которые недавно вернулись на Родину и пребывали на карантине в гостинице «Айтар».

У семерых пациентов, ранее стационированых в Гудаутский госпиталь, состояние прежнее, без отрицательной динамики. Всем пациентам продолжают проводить соответствующую терапию.

На сегодняшний день в гостинице «Айтар» на карантине находятся 256 граждан, вернувшихся из-за рубежа, из которых 216 курсантов, обучающихся в военных учебных заведениях Российской Федерации».

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