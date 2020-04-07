Оперштаб: за прошедшие сутки тестирование на коронавирус прошли 11 человек - результаты отрицательные

Оперативный штаб по защите населения от коронавируса информирует…



Сухум. 10 апреля. Апсныпресс. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции информирует об эпидемиологической ситуации в стране на 9 апреля.



В сообщении говорится:



«Пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся под наблюдением врачей в Центральной больнице Гудауты, их состояние без отрицательной динамики.



За прошедшие сутки тестирование на коронавирус прошли 11 человек. У всех результаты отрицательные».



При этом, Оперштаб в очередной раз, призывал граждан Республики Абхазия соблюдать режим чрезвычайного положения и не покидать свои дома без острой необходимости.