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Оперштаб: за прошедшие сутки тестирование на коронавирус прошли 11 человек - результаты отрицательные
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18:33, 10 Апреля 2020
Оперативный штаб по защите населения от коронавируса информирует…
Сухум. 10 апреля. Апсныпресс. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции информирует об эпидемиологической ситуации в стране на 9 апреля.
В сообщении говорится:
«Пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся под наблюдением врачей в Центральной больнице Гудауты, их состояние без отрицательной динамики.
За прошедшие сутки тестирование на коронавирус прошли 11 человек. У всех результаты отрицательные».
При этом, Оперштаб в очередной раз, призывал граждан Республики Абхазия соблюдать режим чрезвычайного положения и не покидать свои дома без острой необходимости.
Сухум. 10 апреля. Апсныпресс. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции информирует об эпидемиологической ситуации в стране на 9 апреля.
В сообщении говорится:
«Пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся под наблюдением врачей в Центральной больнице Гудауты, их состояние без отрицательной динамики.
За прошедшие сутки тестирование на коронавирус прошли 11 человек. У всех результаты отрицательные».
При этом, Оперштаб в очередной раз, призывал граждан Республики Абхазия соблюдать режим чрезвычайного положения и не покидать свои дома без острой необходимости.
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