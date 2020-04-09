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Оперштаб: все три пациента с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция продолжают получать необходимое медикаментозное лечение
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18:22, 16 Апреля 2020
Оперативный штаб по защите населения от коронавируса информирует…
Сухум. 16 апреля. Апсныпресс. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции проинформировал об эпидемиологической ситуации на 16 апреля.
В сообщении говорится: «Все три пациента с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция продолжают получать необходимое медикаментозное лечение. Двое из них находятся в Центральной районной больнице города Гудаута, их состояние с положительной динамикой. Пациент 1925 года рождения продолжает оставаться на самоизоляции, состояние без отрицательной динамики.
За прошедшие сутки тестирование прошли 5 человек. У всех у них диагноз коронавирус не был подтвержден».
При этом, Оперштаб в очередной раз обратился к гражданам с просьбой соблюдать режим чрезвычайного положения и без острой необходимости не покидать свои дома.
Сухум. 16 апреля. Апсныпресс. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции проинформировал об эпидемиологической ситуации на 16 апреля.
В сообщении говорится: «Все три пациента с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция продолжают получать необходимое медикаментозное лечение. Двое из них находятся в Центральной районной больнице города Гудаута, их состояние с положительной динамикой. Пациент 1925 года рождения продолжает оставаться на самоизоляции, состояние без отрицательной динамики.
За прошедшие сутки тестирование прошли 5 человек. У всех у них диагноз коронавирус не был подтвержден».
При этом, Оперштаб в очередной раз обратился к гражданам с просьбой соблюдать режим чрезвычайного положения и без острой необходимости не покидать свои дома.
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