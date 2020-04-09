Оперштаб: все три пациента с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция продолжают получать необходимое медикаментозное лечение

Оперативный штаб по защите населения от коронавируса информирует…



Сухум. 16 апреля. Апсныпресс. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции проинформировал об эпидемиологической ситуации на 16 апреля.



В сообщении говорится: «Все три пациента с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция продолжают получать необходимое медикаментозное лечение. Двое из них находятся в Центральной районной больнице города Гудаута, их состояние с положительной динамикой. Пациент 1925 года рождения продолжает оставаться на самоизоляции, состояние без отрицательной динамики.



За прошедшие сутки тестирование прошли 5 человек. У всех у них диагноз коронавирус не был подтвержден».



При этом, Оперштаб в очередной раз обратился к гражданам с просьбой соблюдать режим чрезвычайного положения и без острой необходимости не покидать свои дома.