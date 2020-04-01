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Оперштаб: в Республике Абхазия выявлено двое заболевших коронавирусом

19:07, 8 Апреля 2020
Оперштаб: в Республике Абхазия выявлено двое заболевших коронавирусом
Оперативный штаб по защите населения от коронавируса информирует…

Сухум. 8 апрелся. Апсныпресс. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции проинформировал об эпидемиологической ситуации в стране на 8 апреля.

Как говорится в сообщении: «Состояние первого выявленного больного коронавирусной инфекцией расценивается, как средней степени тяжести. После проверки всех контактировавших с первым заболевшим, коронавирус был выявлен у одного из них. Данный гражданин сейчас находится в режиме самоизоляции. Состояние его удовлетворительное, находится под наблюдением и получает необходимую терапию. Помимо этого, тестирование на коронавирус прошли 5 человек. У всех результат отрицательный.

Таким образом, в Республике Абхазия на 8 апреля 2020 года выявлено двое заболевших коронавирусом».

Кроме того, Оперштаб прокомментировал случай с летальным исходом в ЦРБ: «К сожалению, прошедшей ночью мы получили новость о том, что ушел из жизни 15-летний подросток. Пациент был доставлен в лечебно-профилактическое учреждение в крайне тяжелом состоянии, сразу был госпитализирован в реанимационное отделение больницы, где, несмотря на проводимую в течение часа экстренную терапию, к сожалению, скончался. Учитывая эпидобстановку в стране, был взят анализ на COVID-19, в результате которого коронавирус не выявлен. Приносим свои соболезнования родным и близким».

Подчеркивается: «В очередной раз призываем вас соблюдать режим чрезвычайного положения и не покидать свои дома без острой необходимости».

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