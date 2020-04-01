19:07, 8 Апреля 2020 35
18:53, 8 Апреля 2020 71
18:05, 8 Апреля 2020 443
17:34, 8 Апреля 2020 111
17:11, 8 Апреля 2020 223
16:52, 8 Апреля 2020 271
15:16, 8 Апреля 2020 148
14:47, 8 Апреля 2020 565
14:07, 8 Апреля 2020 828
13:28, 8 Апреля 2020 953
22:34, 7 Апреля 2020 860
20:20, 7 Апреля 2020 906
18:34, 7 Апреля 2020 880
16:49, 7 Апреля 2020 1498
14:53, 7 Апреля 2020 353
14:25, 7 Апреля 2020 319
12:55, 7 Апреля 2020 361
19:26, 6 Апреля 2020 1207
18:52, 6 Апреля 2020 1070
16:37, 6 Апреля 2020 546
15:54, 6 Апреля 2020 655
15:02, 6 Апреля 2020 785
14:33, 6 Апреля 2020 436
13:49, 6 Апреля 2020 592
Популярное
07.04.2020 1501
02.04.2020 1482
04.04.2020 1439
01.04.2020 1382
03.04.2020 1330
02.04.2020 1137
Оперштаб: в Республике Абхазия выявлено двое заболевших коронавирусом
19:07, 8 Апреля 2020
Оперативный штаб по защите населения от коронавируса информирует…
Сухум. 8 апрелся. Апсныпресс. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции проинформировал об эпидемиологической ситуации в стране на 8 апреля.
Как говорится в сообщении: «Состояние первого выявленного больного коронавирусной инфекцией расценивается, как средней степени тяжести. После проверки всех контактировавших с первым заболевшим, коронавирус был выявлен у одного из них. Данный гражданин сейчас находится в режиме самоизоляции. Состояние его удовлетворительное, находится под наблюдением и получает необходимую терапию. Помимо этого, тестирование на коронавирус прошли 5 человек. У всех результат отрицательный.
Таким образом, в Республике Абхазия на 8 апреля 2020 года выявлено двое заболевших коронавирусом».
Кроме того, Оперштаб прокомментировал случай с летальным исходом в ЦРБ: «К сожалению, прошедшей ночью мы получили новость о том, что ушел из жизни 15-летний подросток. Пациент был доставлен в лечебно-профилактическое учреждение в крайне тяжелом состоянии, сразу был госпитализирован в реанимационное отделение больницы, где, несмотря на проводимую в течение часа экстренную терапию, к сожалению, скончался. Учитывая эпидобстановку в стране, был взят анализ на COVID-19, в результате которого коронавирус не выявлен. Приносим свои соболезнования родным и близким».
Подчеркивается: «В очередной раз призываем вас соблюдать режим чрезвычайного положения и не покидать свои дома без острой необходимости».
Сухум. 8 апрелся. Апсныпресс. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции проинформировал об эпидемиологической ситуации в стране на 8 апреля.
Как говорится в сообщении: «Состояние первого выявленного больного коронавирусной инфекцией расценивается, как средней степени тяжести. После проверки всех контактировавших с первым заболевшим, коронавирус был выявлен у одного из них. Данный гражданин сейчас находится в режиме самоизоляции. Состояние его удовлетворительное, находится под наблюдением и получает необходимую терапию. Помимо этого, тестирование на коронавирус прошли 5 человек. У всех результат отрицательный.
Таким образом, в Республике Абхазия на 8 апреля 2020 года выявлено двое заболевших коронавирусом».
Кроме того, Оперштаб прокомментировал случай с летальным исходом в ЦРБ: «К сожалению, прошедшей ночью мы получили новость о том, что ушел из жизни 15-летний подросток. Пациент был доставлен в лечебно-профилактическое учреждение в крайне тяжелом состоянии, сразу был госпитализирован в реанимационное отделение больницы, где, несмотря на проводимую в течение часа экстренную терапию, к сожалению, скончался. Учитывая эпидобстановку в стране, был взят анализ на COVID-19, в результате которого коронавирус не выявлен. Приносим свои соболезнования родным и близким».
Подчеркивается: «В очередной раз призываем вас соблюдать режим чрезвычайного положения и не покидать свои дома без острой необходимости».
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.