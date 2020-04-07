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Оперштаб: в республике 3 подтвержденных случая заболевания коронавирусом
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18:07, 11 Апреля 2020
Оперативный штаб по защите населения от коронавируса информирует…
Сухум. 11 апреля. Апсныпресс. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции проинформировал об эпидемиологической ситуации на 11 апреля.
В сообщении говорится: «За прошедшие сутки тестирование на коронавирус прошли 5 человек. У четверых из них результат отрицательный. Положительный результат теста на коронавирус выявлен у одного из граждан, контактировавших с первыми двумя заболевшими. Заболевший 1925 года рождения, из города Гагра, в данный момент находится на самоизоляции под контролем специалистов. Его состояние расценивается как средней степени тяжести. Таким образом, на сегодняшний день в республике 3 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Первые два пациента продолжают находиться под наблюдением врачей в Центральной больнице Гудауты, их состояние без отрицательной динамики».
Оперштаб напомнил телефоны «горячей» линии:
–можно обратиться за оказанием медицинской помощи: 03-03;
– за психологической помощью: 04-04;
– «горячая линия» МВД Абхазии: 920-20-95.
В очередной раз, Оперштаб призывает граждан Республики Абхазия соблюдать режим чрезвычайного положения и не покидать свои дома без острой необходимости.
Сухум. 11 апреля. Апсныпресс. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции проинформировал об эпидемиологической ситуации на 11 апреля.
В сообщении говорится: «За прошедшие сутки тестирование на коронавирус прошли 5 человек. У четверых из них результат отрицательный. Положительный результат теста на коронавирус выявлен у одного из граждан, контактировавших с первыми двумя заболевшими. Заболевший 1925 года рождения, из города Гагра, в данный момент находится на самоизоляции под контролем специалистов. Его состояние расценивается как средней степени тяжести. Таким образом, на сегодняшний день в республике 3 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Первые два пациента продолжают находиться под наблюдением врачей в Центральной больнице Гудауты, их состояние без отрицательной динамики».
Оперштаб напомнил телефоны «горячей» линии:
–можно обратиться за оказанием медицинской помощи: 03-03;
– за психологической помощью: 04-04;
– «горячая линия» МВД Абхазии: 920-20-95.
В очередной раз, Оперштаб призывает граждан Республики Абхазия соблюдать режим чрезвычайного положения и не покидать свои дома без острой необходимости.
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