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Оперштаб: в республике 3 подтвержденных случая заболевания коронавирусом

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18:07, 11 Апреля 2020
Оперштаб: в республике 3 подтвержденных случая заболевания коронавирусом
Оперативный штаб по защите населения от коронавируса информирует…

Сухум. 11 апреля. Апсныпресс. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции проинформировал об эпидемиологической ситуации на 11 апреля.

В сообщении говорится: «За прошедшие сутки тестирование на коронавирус прошли 5 человек. У четверых из них результат отрицательный. Положительный результат теста на коронавирус выявлен у одного из граждан, контактировавших с первыми двумя заболевшими. Заболевший 1925 года рождения, из города Гагра, в данный момент находится на самоизоляции под контролем специалистов. Его состояние расценивается как средней степени тяжести. Таким образом, на сегодняшний день в республике 3 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Первые два пациента продолжают находиться под наблюдением врачей в Центральной больнице Гудауты, их состояние без отрицательной динамики».

Оперштаб напомнил телефоны «горячей» линии:
–можно обратиться за оказанием медицинской помощи: 03-03;
– за психологической помощью: 04-04;
– «горячая линия» МВД Абхазии: 920-20-95.

В очередной раз, Оперштаб призывает граждан Республики Абхазия соблюдать режим чрезвычайного положения и не покидать свои дома без острой необходимости.

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