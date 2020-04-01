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Оперштаб: в Абхазии коронавирус не выявлен, но необходимо продолжать соблюдать режим чрезвычайного положения
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19:43, 5 Апреля 2020
Оперативный штаб по защите населения Абхазии от коронавируса информирует…
Сухум. 5 апреля. Апсныпресс. Оперативный штаб по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции проинформировал об эпидемиологической ситуации в стране.
В сообщении говорится: «За прошедшие сутки прошли лабораторную диагностику на выявление коронавирусной инфекции 5 человек. Ни у одного пациента коронавирус не был выявлен».
Кроме того, в едином колл-центре за последние сутки обработано более 100 звонков. «На сегодняшний день в Абхазии коронавирус не выявлен, но, несмотря на это, необходимо продолжать соблюдать режим чрезвычайного положения. Мы понимаем, что находиться в самоизоляции достаточно сложно. И, к сожалению, к нам поступает информация о том, что некоторые люди нарушают введенный режим чрезвычайного положения. В очередной раз призываем вас соблюдать режим самоизоляции и не покидать свои дома без острой необходимости. Хотим заверить, что все необходимые меры предпринимаются, но все они будут неэффективны, если каждый из вас не будет соблюдать меры безопасности», – подчеркивается в сообщении Штаба.
Сухум. 5 апреля. Апсныпресс. Оперативный штаб по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции проинформировал об эпидемиологической ситуации в стране.
В сообщении говорится: «За прошедшие сутки прошли лабораторную диагностику на выявление коронавирусной инфекции 5 человек. Ни у одного пациента коронавирус не был выявлен».
Кроме того, в едином колл-центре за последние сутки обработано более 100 звонков. «На сегодняшний день в Абхазии коронавирус не выявлен, но, несмотря на это, необходимо продолжать соблюдать режим чрезвычайного положения. Мы понимаем, что находиться в самоизоляции достаточно сложно. И, к сожалению, к нам поступает информация о том, что некоторые люди нарушают введенный режим чрезвычайного положения. В очередной раз призываем вас соблюдать режим самоизоляции и не покидать свои дома без острой необходимости. Хотим заверить, что все необходимые меры предпринимаются, но все они будут неэффективны, если каждый из вас не будет соблюдать меры безопасности», – подчеркивается в сообщении Штаба.
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