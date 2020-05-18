Оперштаб: у троих курсантов подтвержден диагноз коронавирус

Оперативный штаб по защите населения от коронавируса информирует...



Сухум. 22 мая. Апсныпресс. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса продолжает информировать граждан об эпидемиологической ситуации в стране.



В сообщении говорится: «За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 69 человек, у троих из них подтвержден диагноз коронавирус. Все они курсанты.



28 человек сегодня в течение дня выписаны из обсервации в столичном доме отдыха «Айтар», все они курсанты - 24 человека по линии Минобороны и 4 курсантов от Министерства внутренних дел. У всех диагноз коронавирус не подтвержден.



На сегодняшний день в Гудаутском госпитале будет находиться 20 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 28 человек. Из них шестеро выздоровели, и один пациент умер».

