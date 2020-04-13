Оперштаб: тестирование прошли 27 человек, диагноз инфицирования коронавирусом не подтвержден

Оперативный штаб по защите населения от коронавируса информирует...



Сухум. 20 апреля. Апсныпресс. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции проинформировал об эпидемиологический ситуации в стране 20 апреля.



В сообщении говорится:



«Пациент 1925 года рождения, который несколько раз отказывался от госпитализации и находился на самоизоляции, в силу ухудшения общего состояния, на добровольной основе был сегодня госпитализирован в Гудаутский госпиталь. В стационаре пациенту проводится специализированная терапия, согласно утвержденному стандарту лечения COVID-19. Первый пациент остается под наблюдением врачей в Гудаутском госпитале и ожидает выписки в течение нескольких дней. Второй пациент идет на поправку, его состояние стабильное с выраженной положительной динамикой».



По данным Оперштаба, за прошедшие сутки тестирование прошли 27 человек, у всех диагноз инфицирования коронавирусом не подтвержден.



Кроме того, сообщается, что в Гудаутском госпитале приступила к работе очередная смена вахтового дежурства медицинского персонала. Предыдущая смена медиков прошла тестирование на коронавирус и отправлена на 14-дневный карантин.

