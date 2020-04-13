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Оперштаб: тестирование прошли 27 человек, диагноз инфицирования коронавирусом не подтвержден
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19:25, 20 Апреля 2020
Оперативный штаб по защите населения от коронавируса информирует...
Сухум. 20 апреля. Апсныпресс. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции проинформировал об эпидемиологический ситуации в стране 20 апреля.
В сообщении говорится:
«Пациент 1925 года рождения, который несколько раз отказывался от госпитализации и находился на самоизоляции, в силу ухудшения общего состояния, на добровольной основе был сегодня госпитализирован в Гудаутский госпиталь. В стационаре пациенту проводится специализированная терапия, согласно утвержденному стандарту лечения COVID-19. Первый пациент остается под наблюдением врачей в Гудаутском госпитале и ожидает выписки в течение нескольких дней. Второй пациент идет на поправку, его состояние стабильное с выраженной положительной динамикой».
По данным Оперштаба, за прошедшие сутки тестирование прошли 27 человек, у всех диагноз инфицирования коронавирусом не подтвержден.
Кроме того, сообщается, что в Гудаутском госпитале приступила к работе очередная смена вахтового дежурства медицинского персонала. Предыдущая смена медиков прошла тестирование на коронавирус и отправлена на 14-дневный карантин.
Сухум. 20 апреля. Апсныпресс. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции проинформировал об эпидемиологический ситуации в стране 20 апреля.
В сообщении говорится:
«Пациент 1925 года рождения, который несколько раз отказывался от госпитализации и находился на самоизоляции, в силу ухудшения общего состояния, на добровольной основе был сегодня госпитализирован в Гудаутский госпиталь. В стационаре пациенту проводится специализированная терапия, согласно утвержденному стандарту лечения COVID-19. Первый пациент остается под наблюдением врачей в Гудаутском госпитале и ожидает выписки в течение нескольких дней. Второй пациент идет на поправку, его состояние стабильное с выраженной положительной динамикой».
По данным Оперштаба, за прошедшие сутки тестирование прошли 27 человек, у всех диагноз инфицирования коронавирусом не подтвержден.
Кроме того, сообщается, что в Гудаутском госпитале приступила к работе очередная смена вахтового дежурства медицинского персонала. Предыдущая смена медиков прошла тестирование на коронавирус и отправлена на 14-дневный карантин.
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