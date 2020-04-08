Оперштаб: тестирование на коронавирус прошли 14 человек, результаты отрицательные





В сообщении говорится: «Все три пациента с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция продолжают получать лечение. У двоих из них выраженная положительная динамика. Пациент 1925 года рождения продолжает оставаться на самоизоляции без отрицательной динамики. В очередной раз была предложена госпитализация, от которой он отказался.





За прошедшие сутки тестирование на коронавирус прошли 14 человек. У всех результаты отрицательные».





Оперштаб напоминает: «Уважаемые граждане, вновь просим вас продолжать соблюдать режим чрезвычайного положения и не покидать свои дома без острой необходимости».

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции проинформировал об эпидемиологической ситуации на 15 апреля.