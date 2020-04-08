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Оперштаб: тестирование на коронавирус прошли 14 человек, результаты отрицательные
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18:55, 15 Апреля 2020
Оперативный штаб по защите населения от коронавируса информирует…
Сухум. 15 апреля. Апсныпресс. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции проинформировал об эпидемиологической ситуации на 15 апреля.
Сухум. 15 апреля. Апсныпресс. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции проинформировал об эпидемиологической ситуации на 15 апреля.
В сообщении говорится: «Все три пациента с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция продолжают получать лечение. У двоих из них выраженная положительная динамика. Пациент 1925 года рождения продолжает оставаться на самоизоляции без отрицательной динамики. В очередной раз была предложена госпитализация, от которой он отказался.
За прошедшие сутки тестирование на коронавирус прошли 14 человек. У всех результаты отрицательные».
Оперштаб напоминает: «Уважаемые граждане, вновь просим вас продолжать соблюдать режим чрезвычайного положения и не покидать свои дома без острой необходимости».
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